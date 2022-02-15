Госдума попросила президента признать Донбасс

Признание республик «урегулирует все аспекты сотрудничества и взаимопомощи, включая вопросы безопасности» Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

НЕ БУДЕМ ЖДАТЬ

Полтора часа Госдума выбирала одну из двух версий «обращения к президенту» с просьбой о признании независимости ДНР и ЛНР. В первом случае предлагалось решить все быстро и разом. Во втором – сначала посоветоваться с дипломатами.

Сам текст обращения к Владимиру Путину одинаковый в обоих вариантах. Депутаты считают, что России надо заявить о «самостоятельности, суверенности и независимости» ДНР и ЛНР. Признание республик «урегулирует все аспекты сотрудничества и взаимопомощи, включая вопросы безопасности».

Парламентарии провели так называемое рейтинговое голосование. Чтобы тот или иной вариант обращения прошел, за него должно было проголосовать не меньше половины депутатов. В итоге, одобрили и быструю и медленную версию, но первую - обращения напрямую к президенту - поддержало больше парламентариев - 351 против 310 человек.

СИГНАЛЫ КРЕМЛЯ

Надо понимать, что у парламентского «обращения к президенту» нет какой-то принудительной юридической силы. Скорее, депутаты сделали публичное заявление. Конечное решение, в любом случае, за Путиным.

- Это не приведет сразу к признанию республик. Мы лишь формирует позицию Думы, - заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

Но есть нюанс. Окончательное признание республик Донбасса не стыкуется с Минскими соглашениями. В них четко прописано, что «отдельные районы Донецкой и Луганской областей» являются частью Украины. Да, им должен быть предоставлен особый статус, но все же в составе Незалежной.

Если мы в итоге признаем республики, то Минские соглашения можно будет считать разорванными.

Депутаты сами понимают, как их решение воспримут на Западе.

- Наше решение послужит поводом для очередного приступа агитации об агрессии злых москалей и о белых и пушистых украинцах, - заметил депутат Анатолий Вассерман.

С другой стороны, обращение к президенту можно расценивать, как еще один козырь в переговорах с НАТО по Украине. У Путина будет легитимное право признать ДНР и ЛНР, но не факт, что он им воспользуется.

- Всё-таки есть шанс договориться с нашими партнёрами по ключевым вопросам? - спросил Путин у главы МИД Сергея Лаврова.

- Наши возможности далеко не исчерпаны, - ответил министр. - Их надо наращивать.

Обращение Госдумы – чем не еще одна «возможность», о которой говорил Лавров?

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