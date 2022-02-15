Дмитрий Песков: Президент иногда шутит по поводу заявлений о якобы планах России напасть на Украину

Пресс-секретарь ответил на вопросы обозревателя KP.RU Александра Гамова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во вторник, 15 января, журналист «Комсомольской правды» Александр Гамов задал официальному представителю Кремля Дмитрию Пескову вопросы, касающиеся ситуации вокруг Украины.

- 16 февраля - «день вторжения» России на Украину, объявленный несколько дней назад господином Байденом. Причём - это он объявил, когда уже готовился к телефонному разговору с нашим президентом. Судя по всему, и сейчас, после телефонного разговора 12 февраля, нет такой гарантии (модное слово), что президент США снова не объявит новую дату «начала вторжения». Есть ли возможность - ещё же будут переговоры - как-то отрегулировать этот странный календарь, от которого лихорадит весь мир, который вредит всему процессу?

Вот что - дословно - ответил Песков:

- Действительно, лихорадит весь мир. Это абсолютно беспрецедентная кампания по нагнетанию напряженности в Европе. Мы считаем это абсолютно пагубной, плохой практикой. Если бы вместо этой деструктивной кампании декларировалось бы желание обсуждать озабоченности друг друга, то атмосфера была бы совершенно другой...

Продолжая в этот день тему, отвечая на вопросы других журналистов, пресс-секретарь также рассказал о том, что Владимир Путин иногда с юмором относится к сообщениям с датами якобы планируемого вторжения России на Украину:

- Президент даже шутит - просит узнать, не публикуется ли нигде точное время в часах, когда начнется война... Потому что, действительно, подобное фактически иногда уже просто маниакальное информационное безумие, которое на этот счет происходит, встречать с пониманием невозможно.

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