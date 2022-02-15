Определены победители Всероссийского конкурса социальных проектов «Инносоциум»

Победители получат гранты в размере 300 000 рублей и представят свои проекты на ПМЭФ-2022

14 февраля состоялся питчинг финалистов 4-го Всероссийского конкурса социальных проектов «Инносоциум», в ходе которого авторы проектов-финалистов провели короткие презентации. Жюри определило победителей в шести номинациях. Организатором конкурса выступает Фонд Инносоциум – социальная платформа Фонда Росконгресс при поддержке министерства науки и высшего образования РФ.

«Конкурс с каждым годом привлекает все большее количество участников и ежегодно задает новую планку качества, что свидетельствует о стремлении молодого поколения активно решать социально значимые задачи современного общества: создавать комфортную среду вокруг и повышать качество жизни граждан в России, - Сказала председатель жюри, заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова. - Отдельно отмечу значение проектов в номинации «Активное долголетие», партнером которой выступает Совет Федерации. Похвально, что молодые люди в своей проектной деятельности не только без оглядки смотрят в будущее, но и с большим уважением относятся к старшему поколению, предлагая различные идеи, направленные на повышение социальной активности людей пожилого возраста, содействие дополнительному образованию и занятости, а также расширение возможностей участия в культурных, оздоровительных и других мероприятиях».

«Своим участием в конкурсе авторы проектов не только внесли вклад в решение актуальных социально значимых проблем и улучшение жизни общества, но и сами получили в рамках образовательной программы «Инносоциума» уникальный опыт общения с экспертами, прокачали собственные навыки управления проектами. От отношения молодого поколения к проблеме социальной ответственности во многом зависит наше общее будущее», – подчеркнула заместитель министра науки и высшего образования РФ Елена Дружинина.

«Поиск решения проблем социальной жизни общества находит активный отклик среди современной молодежи, что подтверждается огромным количеством заявленных на конкурс проектов. Их авторы предлагают не только свежие, оригинальные идеи, но, и что особенно важно, конкретные действия по их реализации. На наших глазах социально ориентированные проекты становятся катализаторами экономического роста. Уверена, что участие в конкурсе «Инносоциум» было полезным для всех участников, а приобретенный опыт и знания помогут им в строительстве карьеры», – поделилась Елена Маринина, заместитель директора Фонда Росконгресс, директор социальной платформы Фонда Росконгресс – Фонда Инносоциум.

«Меня радует, что молодое поколение проявляет осознанный интерес к социально ориентированным технологиям и разделяет понимание важности проектов направленных на удовлетворение потребностей человека в различных жизненных ситуациях. Конкурс продемонстрировал нам лучшие механики, позволяющие улучшать качество услуг и сервисов в социальной сфере», – отметила Анжелика Сулхаева, заместитель генерального директора медиагруппы «Комсомольская правда».

В состав жюри вошли:

Председатель жюри Заместитель Председателя Совета Федерации РФ Галина Николаевна Карелова

Заместитель Министра науки и высшего образования РФ Елена Дружинина

Заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Социальной платформ Фонда Росконгресс- Фонд Инносоциум Елена Маринина

Советник директора Фонда Росконгресс Андрей Гавриленко

Руководитель программ и Член Правления Благотворительного Фонда Amway «В ответе за будущее» Екатерина Молюкова

Директор по маркетингу издательской группы «Альпина» Ирина Антонова

Директор Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» Фатима Мухомеджан

Заместитель директора направления «Социальные проекты», Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Наталья Кремнёва

Руководитель проекта направления «Социальные проекты» АСИ Дарья Гришина

Вице-президент по корпоративным отношениям Mars Inc. Максим Василевский

Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов

Заместитель генерального директора медиагруппы «Комсомольская правда» Анжелика Сулхаева.

Победителями Всероссийского конкурса социальных проектов «Инносоциум» стали:

В номинации «Активное долголетие» - Кирилл Киселев, Нефтекамский филиал Башкирского государственного университета, проект «Киберизбушка»

В номинации «Поддержка семьи и семейных ценностей» - Олеся Почепцова, Белгородский государственный аграрный университет им. В.Я. Горина, проект «Pro.Dlönka»

В номинации «Устойчивое развитие» - Камилла Чувашаева, Уфимский государственный авиационный технический университет, Школа переработки «УГАТУ»

В номинации «Цифровизация культуры» - Анастасия Рычагова, МГУ им. М.В. Ломоносова, Медиаэкспедиция «Чем жива Россия»

В номинации «Развитие социального предпринимательства» - Екатерина Иванова, Ноябрьский колледж профессиональных и информационных технологий, приложение «Семигор»

В номинации «Самообразование как социальная адаптация» - Айрат Валиев, Московский физико-технический институт, проект SciWay.

В шорт-лист были отобраны 30 проектов - по пять в каждой номинации. Победители получат гранты в размере 300 тыс. рублей и смогут представить свои проекты на ПМЭФ-2022.

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