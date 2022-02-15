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Происшествия15 февраля 2022 12:00

Ячейка экстремистской организации вскрыта в ульяновской колонии

У зеков нашли тайники с мобильными телефонами и ножами, которые были украшены запрещенной символикой
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
У зеков нашли тайники с мобильными телефонами и ножами, которые были украшены запрещенной символикой. Фото: СК РФ

У зеков нашли тайники с мобильными телефонами и ножами, которые были украшены запрещенной символикой. Фото: СК РФ

В Ульяновской колонии ("Исправительная колония №10"УФСИН России) продолжают работать сотрудники Следственного комитета. Они вскрыли ячейку запрещенной в России экстремистской организации "АУЕ" и продолжают выявлять лиц, которые это допустили.

- Во время обысков в исправительной колонии обнаружены запрещенные предметы – ножи, заточки, монтировки, мобильные телефоны, части устройства для изготовления спиртных напитков, игральные карты, а также иные запрещенные предметы и документы, свидетельствующие о противоправной деятельности и наличии криминальной субкультуры, - перечислили в региональном подразделении СК России.

Фото: СК РФ

Фото: СК РФ

В отношении 3 заключенных возбуждено уголовное дело. Следователи выяснили, что участники организации пропагандировали среди заключенных криминальную идеологию и собирали с них деньги для "материальной поддержки представителей криминального мира, находящихся в местах лишения свободы".

К сожалению, находящиеся за границей воры в законе (из-за ужесточения законодательства в России, Грузии и Украине были вынуждены перекочевать на постоянное жительство в Турцию) не только не разорвали свои контакты с российскими колониями, деньги с которых ворам продолжают собирать смотрящие, но даже усилили свое влияние на осужденных.

Фото: СК РФ

Фото: СК РФ

Через запрещенное движение АУЕ (арестантское уркаганское единство), они продолжают собирать в колониях деньги, взамен насаждая осужденным салафизм и пантюркизм.

В колониях у осужденных пытаются сформировать новую веру, которой западные спецслужбы и турецкие националисты предлагают объединить народы по тюркскому происхождению. Всеми остальными законами фанатикам предлагается пренебрегать.

Фото: СК РФ

Фото: СК РФ

Плоды этой многолетней работы западных спецслужб мы все видели недавно в Казахстане: там четко прослеживается серьезная идеологическая обработка местных националистов.

ЧППроисшествия: ЧП