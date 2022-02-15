«Единая Россия» внесла в Госдуму проект постановления об обращении к Владимиру Путину о признании Донецкой и Луганской народных республик

Проект постановления, который внесла «Единая Россия» в Государственную Думу России, предусматривает оперативное принятие необходимых для жителей двух республик решений, отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий перед пленарным заседанием нижней палаты парламента.

«Бываю со своими коллегами каждый месяц на территории Донбасса, встречаюсь с жителями, и они спрашивают: когда мы наконец-то увидим конкретную защиту России от нацистов, от «правого» сектора, который сегодня уничтожает детей, стариков, - пояснил парламентарий. - Восемь лет люди живут под взрывами бомб и пулями. Сегодня мы, депутаты Госдумы, будем обращаться к нашему высшему руководству для того, чтобы защитить и граждан России, и наших соотечественников от ситуации, которая может возникнуть в любой день».

Виктор Водолацкий отметил, что озабоченность большинства граждан России и парламента страны вызывает то, что сегодня Украина сконцентрировала в зоне разграничения небывалое количество сил.

«Это указывает на то, что все-таки Украина может пойти на тот путь, который сегодня указывают им кураторы из Белого дома, и начать просто масштабные боевые действия на территории Донбасса, где проживают около четырех миллионов граждан, из них 876 тысяч - граждане Российской Федерации. Доверия сегодня киевскому режиму нет. Он неуправляемый и недоговороспособный. Поэтому, принимая такое ответственное решение, мы делаем только лишь одно - мы своих не бросаем. Это говорил президент Владимир Путин. И мы хотим, чтобы это было оформлено юридически», - резюмировал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ.