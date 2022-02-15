В Киргизии по могилам православного кладбища решили проложить новую автодорогу

На окраине Ново-Павловки находится кладбище. Исторически оно разделено на две части - христианскую, где хоронят православных, и мусульманскую. Фото Сергей АЛАЕВ

Очередной скандал в Киргизии - местные власти шокировали жителей одного из пригородных сел Бишкека планами построить новую автодорогу прямо по могилкам православного кладбища. Сообщается, что объездную трассу собираются проложить в течение 2022 года.

Эпицентр конфликта находится в селе Ново-Павловка - села, основанного в 19 веке русскими поселенцами. Сегодня здесь проживает около 18 тысяч человек. До развала СССР в Ново-Павловке преобладало русское население, работавшее в колхозах. В 90-е начался отток славян. Сегодня национальный состав села смешанный - помимо русских здесь живут киргизы и значительное количество азербайджанцев.

Также на окраине Ново-Павловки находится кладбище. Исторически оно разделено на две части - христианскую, где хоронят православных, и мусульманскую.

МОГИЛЬНИК ИЛИ КЛАДБИЩЕ?

- На днях нам озвучили план Министерства транспорта республики проложить прямо через кладбище новую дорогу, - рассказала kp.ru местная жительница по имени Марина. - Дорога разрежет кладбище на две части, и, если верить схеме, должна пройти именно по православной части. Разумеется, мы против! У нашей семьи на этом кладбище больше десятка родственников похоронено, начиная с 1960-х.

Как стало известно, возмущенные местные жители устроили народный сход у здания сельской администрации (айыл-окмоту).

- Нас убеждали подписать бумаги, что мы, жители села, не против строительства дороги, - говорит еще одна жительница Ново-Павловки, пожелавшая остаться неизвестной. - Но никто ничего не подписал. Наоборот, мы потребовали объяснений.

Когда скандал начали активно обсуждать в местных СМИ, в Минтрансе Киргизии поспешили выступить с объяснениями. Мол, дорога через кладбище это только проект. При этом, что характерно, в документах этот участок чиновники назвали «могильником» - якобы это очень старое захоронение. А на самом деле, уверяют местные жители, кладбище - действующее, на нем продолжают хоронить людей, а по выходным большую часть могилок навещают родственники.

- Как вариант, предлагают могилы, через которые пойдет дорога, перезахоронить, - продолжает Марина. - Но кто на такое пойдет? Никто не хочет тревожить останки умерших родственников.

ВАНДАЛЫ АКТИВИЗИРОВАЛИСЬ

Местные жители опасаются, что однажды строительство дороги могут начать «без объявления войны».

- Да они запросто могут собрать кучу левых подписей якобы от жителей села, которые будут не против строительства, - переживает женщина.

Дело в том, что некоторые окраинные улицы Ново-Павловки появились в результате самозахвата земель после прежних киргизских революций. Тогда приехавшие из провинции «революционеры» самовольно делили между собой бывшие колхозные поля на участки и строили на них глиняные домики. Позже местным властям, чтобы избежать «социального взрыва», приходилось легализовать улицы, проводить к ним коммуникации. Старожилы считают, что «новенькие», у которых на историческом кладбище могил родственников еще нет, могут помочь продавить скандальное решение.

На фоне этого в последние пару месяцев в разных районах Киргизии отмечают активизацию вандалов, которые разоряют христианские кладбища.

В ноябре кто-то повредил около 40 православных могил на кладбище города Чолпон-Ата - туристической столицы озера Иссык-Куль. По словам очевидцев, неизвестные вырвали из земли кресты и памятники.

В январе несколько могил пострадали в селе Киргшелк Чуйской области - вандалы унесли металлические кресты и оградки. За последние несколько дней так же были разграблены православные кладбища в Кемине и Дмитриевке.

По каждому случаю киргизская милиция возбуждала уголовные дела, но виновных никто так и не нашел.