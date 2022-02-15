Запад о возвращении российских войск после учений: "Не верю!"

Маневры, как и было заранее объявлено, продлятся до 20-го числа, и как раз на эти дни запланирована их наиболее интересная практическая часть - отработка ведения оборонительного боя. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Сообщение из Москвы о том, что некоторые из проходящих сейчас в нашей стране и в Белоруссии учений российских войск подходят к концу и часть личного состава и техники возвращаются к местам постоянной дислокации, похоже, застали врасплох украинское руководство и его патронов на Западе.

Правда в Киеве поначалу принялись праздновать перемогу. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поспешил заявить: «Нам удалось с партнерами сдержать РФ от любого дальнейшего обострения. Сегодня уже середина февраля и вы видите, что дипломатия продолжает работать». Но, видно, вспомнил, что в Вашингтоне еще ночь и не известно, как там расценят изменение ситуации. Ведь накануне вечером официальный представитель госдепартамента Нед Прайс по-прежнему утверждал, что в США «не видят никаких признаков деэскалации». Поэтому Кулеба решил на всякий случай подстраховаться.

- С российской стороны мы постоянно слышим какие-то заявления. Поэтому у нас уже есть правило: не «послушаем – тогда поверим», а «увидим – тогда поверим». Увидим отведение – поверим в деэскалацию, - пустился в мудреные рассуждения глава украинского МИДа.

А сказал он это прямо вслед за заявлениями, прозвучавшими из Брюсселя и Лондона. «НАТО пока не видит реальных признаков деэскалации напряженности вокруг Украины», - объявил генсек блока Йенс Столтенберг.

А британская коллега Кулебы Лиз Трасс была еще более откровенна.

- Российская сторона утверждала об отсутствии планов вторжения, но нам необходимо будет увидеть полномасштабный отвод войск, чтобы убедиться, что это правда, - заключила министр, признав, правда, что никаких подробностей о перемещениях не знает. И тут же попыталась снискать лавры Станиславского, продекларировав фальцетом: «Я не верю тому, что они говорили!».

В самом нелепом положении оказались политические и военные руководители таких «гигантов НАТО» как Литва и Латвия. После начавшихся 10 февраля на территории Белоруссии учений «Союзная решимость» с участием российских войск из Вильнюса и Риги зазвучали грозные требования допустить на эти маневры литовских и латвийских наблюдателей. От них-то, мол, не укроется, что учения - лишь скрытая подготовка к удару по Украине. А из Москвы и Минска им ответили: хотите взглянуть - пожалуйста приезжайте.

Маневры, как и было заранее объявлено, продлятся до 20-го числа, и как раз на эти дни запланирована их наиболее интересная практическая часть - отработка ведения оборонительного боя.

И что же Литва с Латвией? Быстро свернули свою пафосную риторику и на приглашение никак не отреагировали. Впрочем, понять их можно: коварные русские опять обманули - ничего скрывать не стали.