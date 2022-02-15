Почему цены на еду в России растут быстрее, чем в Европе и США

Цены на полках продуктовых магазинов России всё чаще неприятно удивляют. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Твердую «единицу» получила от Центробанка продуктовая инфляция в России. Вернее, даже три единицы! ЦБ опубликовал самые свежие данные по росту цен на еду: в январе они подскочили на 11,1%, если сравнивать с первым месяцем прошлого года. А общая инфляция ускорилась до 8,7%.

Как объясняют эксперты (да мы и без них об этом знаем), инфляция сейчас бушует во всем мире. Тут и пандемия сказалась, и срывы в поставках разных товаров, и неурожаи, и много других факторов. Так что российская инфляция — это не исключение, а часть правила.

Но вот что интересно. В своем отчете Центробанк рассказал и про другие страны. И выяснилось, что цены растут быстрее, чем в той же Европе и Америке. Например, инфляция в США - 7,5%, в Германии – 4,9%, во Франции – 2,9%, в Италии – 4,8%. Почему же мы догнали и обогнали Запад по столь сомнительному показателю, как рост цен?

Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ назвал kp.ru три основных причины.

1. Санкции

- В условиях санкций и контрсанкций мы живем с 2015 года. Это не может не сказываться на ценах, - говорит Петр Шелищ.

2. Налоги и прочие обязательные платежи постоянно растут

- Например, это цифровая маркировка, которую сейчас распространяют практически на все продуктов питания. И мы за нее платим, - говорит эксперт. - Плюс хотят ввести экологический сбор, его будут взимать с производителей за утилизацию упаковки. Эта дополнительная нагрузка тоже отразится на конечной цене.

Напомним, маркировка - это специальный код, который наносится на упаковку товара. Он позволяет отследить весь путь продукта от производителя до прилавка. Его сканируют везде: на заводе, складе, кассе. Это помогает не допустить на прилавки контрафакт. Сейчас из еды маркируется алкоголь, молочка и некоторая другая продукция. К 2024 году государство планирует маркировать уже все продукты. Для многих производителей это означает, что им придется покупать дополнительное оборудование на десятки миллионов рублей. Компенсировать эти затраты приходится, понятное дело, покупателям.

3. Закредитованность россиян

- В прошлом году россияне набрали порядка 6 трлн рублей потребительских кредитов, которые, в основном, вышли в повседневные траты. А чем больше денег готовы заплатить потребители, тем выше цены, - объясняет Петр Щелищ.

КОНКРЕТНО

Рост цен на продукты за год

(январь-2021 в сравнении с январем-2020)

Овощи, фрукты 16%

Мясо 14%

Хлеб, макароны, крупы 13%

Яйца 12,5%

Масло 12,2%

Рыба 12%

По данным Центробанка

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Инфляция в разных странах

Япония 0,8%

Китай 1,5%

Индонезия 2,2%

Франция 2,9%

Италия 4,8%

Германия 4,9%

Великобритания 5,4%

Индия 6%

Мексика 7,1%

США 7,5%

Венгрия 7,9%

Россия 8,7%

Чехия 9,9%

Бразилия 10,4%

Турция 48,7%

По данным Центробанка за январь 2022.

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