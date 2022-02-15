Разбитая инсультом Елена Проклова согласилась жить с бывшим мужем и его новой семьей

Елена Проклова, Андрей Тришин и их дочка Полина. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Елена Проклова в начале января 2022 года перенесла инсульт. Актрису увезли в реанимацию. Спустя полтора месяца знаменитость чувствует себя лучше. Сейчас она дома, занимается восстановлением. Поддерживает ее третий супруг Андрей Тришин, с которым артистка не просто сохранила теплые отношения после развода, но и согласилась даже жить с его новой семьей.

Елена Проклова сейчас находится в своем доме в Подмосковье. Его она строила вместе с третьим мужем Андреем Тришиным. "Здесь нет ни одного камня или гвоздя, к которому он бы не приложил руки. Тут находится его огромный трофейный охотничий зал. Дом гигантский. Я хочу, чтобы он был счастлив, возможно, создал бы новую семью", - говорит актриса о бывшем супруге.

Сама звезда после инсульта старается дышать полной грудью. "Я ценю каждый момент, который мне важно прожить так, как мне нравится. Мне нужно в каждый день что-то сделать, узнать что-то новое. В любой ситуации можно остаться тем, кем ты хочешь быть. Я ни о чем в своей жизни не жалею", - признается знаменитость.

Она по-прежнему близка с Тришиным. "Андрей занимается стройкой в Сочи, за что я ему очень благодарна. И он единственный человек, с которым у меня было венчание. Мы остались друзьями, и у нас очень хорошие отношения. Но поскольку мы скрепили наш союз перед Богом, я до сих пор зову его своим мужем, а не бывшим", - цитирует ее wday.ru.

Елена Игоревна заявила, что считает бывшего избранника своим родственником. Более того, если он приведет новую семью, она не против. "Есть второй дом на этом же безграничном участке -туда и приведет", - говорит она.

А вот сама замуж не собирается. "Я не считаю возможным это сделать, потому что Андрей для меня по-прежнему муж на небесах. Я пообещала до конца своих дней соблюдать его интересы, быть рядом в беде и радости. И я не хочу пробовать никаких новых отношений. Наконец-то настал возраст, когда все время можно посвятить себе", - резюмировала Проклова.