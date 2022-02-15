Росприроднадзор и РСПП вместе создадут рейтинг экологической эффективности заводов и фабрик

Комитет Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по экологии и природопользованию провёл своё первое заседание в наступившем году. Во встрече с бизнесом приняла участие глава Росприроднадзора Светлана Радионова, которая сообщила, что её ведомство продолжит активную работу с предпринимателями по вопросам предпроектной экологической оценки промышленных проектов предприятий.

- Мы предлагаем бизнесу эксперимент по сопровождению новых проектов и модернизации старых, - сообщила Светлана Радионова. – Мы сообщим о том, какие видим недостатки и скрытые угрозы для экологии и, соответственно, для ваших платежей.

Кроме того, Росприроднадзор уже создал рейтинг экологической эффективности заводов и фабрик.

- Методологию рейтинга мы готовы обсуждать с вами, то есть с руководством промышленных предприятий, - уточнила Светлана Радионова.

Первый заместитель председателя Комитета по экологии и природопользованию, председатель совета директоров компании «ЕвроХим» Игорь Нечаев рассказал о том, что во исполнение поручения президента России Владимира Путина Комитет готов провести работу по оценке и ранжированию российских промышленных предприятий по степени их готовности к внедрению автоматического контроля выбросов, что важно для реализации проекта «Чистый воздух».

- В осуществлении этой работы всем нужны уже не слова, а конкретные дела, - обратился к коллегам-промышленникам Игорь Нечаев.

Прошедшее заседание продемонстрировало наличие конструктивного взаимопонимания российского промышленного бизнеса и государственной власти в экологической и природоохранной сфере, что позволяет рассчитывать на деловое и эффективное решение вопросов экологии и охраны природы с учётом позиций всех заинтересованных сторон.