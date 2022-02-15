Караул, «вторжение» срывается, Россия отводит войска! Что это значит на самом деле

Российская бронированная машина "БМП-3" во время учений в Ростовской области, февраль 2022 г. Фото: REUTERS

1. Минобороны скомандовало: «По домам!» Что это значит?

В ту секунду, когда американский Белый дом, устав назначать все новые даты нападения России на Украину, заявил, что «мы подошли к Рубикону, за которым вторжение может начаться в любой момент», Минобороны РФ совершило неожиданный маневр. Так и не явившись на войну, подразделения Российской армии начали «отступление». Как заявил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие свои задачи на учениях, отправляются по домам.

В сообщении не уточняется, откуда именно отводятся войска. Но в свете военной истерии последних недель между строк вполне четко читается «граница с Украиной». А она, как мы знаем из публикаций в западных СМИ может проходить и рядом со стрельбищами в Крыму, и на полевых базах в 200 километрах от границы Украины, и даже на полигонах в Белоруссии.

В ближайшие дни соцсети наверняка наводнят видео с передвижениями военных колонн, которые могут выдавать за переброску к Украине. Но на самом деле – это возвращение войск по домам.

Между тем в Минобороны предупреждают, что «в оперативно важных районах мирового океана и акваториях морей, прилегающих к территории России, продолжаются учения». Не закончены и маневры «Союзная решимость-2022» в Белоруссии. В планах на 19 февраля - боевые стрельбы, на который звали всех желающих военных атташе и журналистов. Идут учения и в других регионах.

2. Почему мы это делаем?

Накануне Владимир Путин встречался с главами МИД и Минобороны России. Сергей Шойгу рассказал (в открытой части доклада) лишь об учениях и о нарушении российской границы подлодкой США. Других подробностей не было.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

А вот беседу с Сергеем Лавровым показали детально. На ней президент спросил, «остается ли шанс договориться с нашими партнерами по ключевым вопросам или это попытка втянуть нас в бесконечные переговоры».

– Я должен сказать, что шансы есть всегда. Наши возможности далеко не исчерпаны, они, конечно, не должны продолжаться бесконечно, но я бы предложил их продолжать и наращивать.

Видимо, по итогам этих встреч российское руководство и приняло решение дать Западу четкий сигнал, что мы готовы продолжать переговоры.

3. Изменилась ли позиция «коллективного Запада»?

Как минимум, он начал обсуждать то, о чем раньше не стал бы даже размышлять. Жесткая дипломатическая линия Москвы, подкрепленная учениями на танковых полигонах, заставила «коллективный Запад» проснуться в новой реальности. Они увидели другое лицо России - когда ей некуда отступать. И это лицо, полное решимости.

Скептики (к коим себя относит и автор этих строк) скажут, что Москва ни на шаг не приблизилась к главной цели своего «ультиматума» - гарантии безопасности нам пока никто не дал. А оптимисты отметят, что разговоры о невступлении Украины в НАТО пошли куда активнее, когда в Черном море «нарисовались» корабли сразу трех флотов России. Все-таки добрым словом и парой крейсеров можно добиться гораздо большего, чем просто добрым словом. На протяжении десятилетий эту «религию» исповедовал как раз «коллективный Запад». Когда тот же тезис взяла на вооружение Россия, у него начинают рушиться стереотипы. А это болезненно.

Десантный корабль "Калининград" Балтийского флота России в бухте Севастополя. Фото: REUTERS

Уже и посол Украины в Лондоне заявил, что Киев может отказаться от НАТО, лишь бы не было войны. Позже, конечно, его от этих слов заставили отказаться. Но реакция уже пошла. Замминистра обороны Великобритании открыто заявил, что Лондон не будет против, если Украина сама отзовет заявку на вступление в НАТО. А Владимир Зеленский пожаловался, что некоторые страны намекают ему, что стоит отказаться от натовской мечты, ради сытой и спокойной жизни.

Ситуация показала, что НАТО – не монолит, который единым фронтом борется за право Украины стоять в его строю. Даже наоборот. Украину воспринимают как чемодан без ручки, от которого лучше бы тихо избавиться.

4. Чего добились США?

Во-первых, в очередной раз показали, как «трепетно» они относятся к своим союзникам. В 2022-м весь мир наблюдал за позорным бегством американцев из Афганистана. В этом году Запад доказал еще раз, что своих «друзей», бросают при первой опасности.

Во-вторых, поставили себя в неловкое положение. После серии психических атак, в ходе которых Украину стращали и бомбардировками, и ракетными ударами, и десантами, и танковыми клиньями, после назначенных дат вторжения, после эвакуации посольств и запрета полетов над Украиной, все «разведданные» Вашингтона и Лондона оказались полным пшиком. Россия на войну так и не явилась.

В итоге Запад попал в свою же информационную ловушку, натурально сев в лужу. И чтобы сохранить лицо, «партнеры» еще подерутся между собой, чтобы присвоить себе отцовство «победы над Россией». Дескать, только решительные действия, обнажившие коварные планы Путина, позволили их сорвать.

Но вообще-то не Москва, а американская «разведка» начала раздувать пожар в прессе, выдумав «вторжение в Украину». Создать шум, выстроить из России образ врага, а затем «победить» его – так себе достижение.

5. Чего добились мы?

Очередь из иностранных глав государств и министров в Кремль, МИД и Минобороны России растянулась на два месяца. Да, нам пока никто не дал гарантий по главным пунктам «требований безопасности», но согласились начать разговаривать.

- Предусмотрены конкретные меры и в отношении ракет, после того как американцы разрушили договор. Есть конкретные предложения по целому ряду мер снижения военных рисков, мер доверия, - доложил Лавров Путину.

Я бы добавил, что это вопросы, которые Россия пытается сдвинуть с мертвой точки долгие годы. И хотя бы по ним мы, наконец, наметили точки соприкосновения. Может стоило потребовать вернуть России Аляску и Калифорнию, а «гарантии безопасности» назвать второстепенными пунктами? Тогда бы дело пошло быстрее?

В конце концов, это был холодный отрезвляющий душ на горячие головы в Киеве, которые решили, что Россия будет наблюдать со стороны за тем, как Украина готовит военную операцию в Донбассе. На лице Зеленского читалась настоящая паника.

6. Чего ждать дальше?

Отвод российских войск может быть воспринят некоторыми на Украине и на Западе как слабость, уступка, на которую пошла Москва. Что, конечно, не так. Это просто приглашение к продолжению разговора, который может быть свернут в любой момент, если нам (а не им) не понравится тон этого разговора. Как быстро с одного конца страны на другой перебрасываются войска - мы всем уже показали.

Но возвращение полков, которые пассивно сдерживали киевских (и не только) «ястребов», все же чревато обострением в Донбассе. Там, в ДНР и ЛНР на всю эту военную истерию смотрели и с опаской, и с ... надеждой. Может, Россия наконец возьмет нас под защиту?

В Кремле и в Генштабе это прекрасно понимают. И, я надеюсь, просчитали все сценарии, оставив возможность моментального реагирования. Она, эта возможность, должна быть очевидна для противника, который не отличается твердостью слова и обязательностью.

Поэтому отвод войск – это конечно шаг к деэскалации. Но все-таки силу, исходящую от России, Киев и Запад должны продолжать ощущать. Для тонуса.

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