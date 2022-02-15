В Сирию переброшены российские самолеты с "Кинжалами"

Самолеты дальней авиации Ту-22м3 и МиГ-31к с авиационными комплексами "Кинжал" перебазированы на аэродром Хмеймим (САР) для участия в военно-морском учении межфлотской группировки ВМФ в восточной части Средиземного моря. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Самолеты дальней авиации Ту-22м3 и МиГ-31к с авиационными комплексами "Кинжал" перебазированы на аэродром Хмеймим (САР) для участия в военно-морском учении межфлотской группировки ВМФ в восточной части Средиземного моря.

- Экипажи ВКС России выполнили перелет из пунктов дислокации, преодолев более 1,5 тысяч километров.

В ходе учения летчикам дальней авиации предстоит выполнять задачи по предназначению, - сообщили в Минобороны России.

В Минобороны России отметили, что в ходе совместных учений станет отработка действий сил Военно-Морского Флота и Воздушно-космических сил по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам России с морских и океанских направлений.

Напомним, в соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил на 2022 год в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Николая Евменова. Часть учений проходит в восточной части Средиземного моря. Там же за учениями наших моряков наблюдают авианосные группы кораблей НАТО, в том числе: авианосец "Гарри Трумен" ВМС США, авианосец "Шарль де Голь" ВМС Франции, а также авианосец "Конт иди Кавур" ВМС Италии, сопровождаемые ударными кораблями и судами обеспечения.

Отметим, что гиперзвуковые ракеты "Кинжал" были уже замечены под крыльями МиГ-31К в разных уголках страны. Самолеты с такими комплексами могут мгновенно и гарантированно уничтожить "Кинжалами" целые флотилии противника.

Боевая 500-килограммовая часть ракеты может маневрировать на скорости около 15 тысяч километров в час. Ни одна современная противоракетная оборона не способна среагировать на ее удар.

В ЭТО ВРЕМЯ

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал учение Военно-морского флота России в восточной части Средиземного моря, проводимое в рамках серии военно-морских учений в оперативно важных районах Мирового океана, а также в акваториях морей, прилегающих к российской территории. Вместе с Сергеем Шойгу за ходом учения ВМФ России в Тартусе наблюдал министр обороны Сирии корпусной генерал Али Айюб.

В ходе учения отрабатываются мероприятия по поиску иностранных подводных лодок, установлению контроля за судоходством в акватории Средиземного моря и пролету летательных аппаратов над ней. Всего в серии проводимых учений военно-морского флота, по докладу адмирала Николая Евменова, задействованы свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники и около 10 тысяч военнослужащих.