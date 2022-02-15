Минобороны России построит в Крыму Университет креативных индустрий

Университет начнет работу в 2023 году и войдет в систему образовательных проектов Федерального агентства по делам молодежи "Росмолодежь". Фото: Минобороны РФ

Пока Украина с НАТО бряцает оружием, специалисты Военно-строительной компании Минобороны России взялись за мирный проект: в Республике Крым решили построить круглогодичный образовательный центр "Университет креативных индустрий", являющийся ключевым проектом экосистемы "Таврида.АРТ".

Во вторник площадку строительства образовательного центра в бухте Капсель вблизи города Судак посетил замминистра обороны России Тимур Иванов в рамках рабочей поездки в войска Южного военного округа.

- Наши специалисты реализуют в Крыму очередной уникальный проект. Строительные работы ведутся в строгом соответствии с графиком, и развернуты одновременно на семи площадках. Возведение объектов первой очереди планируется завершить уже до конца 2022 года, - отметил Иванов.

В настоящее время на строительной площадке задействовано более 350 человек 47 единиц техники.

Фото: Минобороны РФ

- Первая очередь строительства образовательного центра "Университет креативных индустрий" включает три большие творческие лаборатории, в которых смогут одновременно смогут заниматься более 1,5 тысячи человек, а общая площадь зданий превысит 42 тысяч квадратных метров, - сообщили в Минобороны.

В университете будет свой концертный зал на 400 мест, студия звукозаписи, типография, мультимедийная студия для записи подкастов и прямых эфиров, репетиционные залы для музыкантов и актеров, танцоров, универсальные аудитории, многочисленные творческие пространства для архитекторов, художников, литераторов и дизайнеров.

Планируется, что университет начнет работу в 2023 году и войдет в систему образовательных проектов Федерального агентства по делам молодежи "Росмолодежь".