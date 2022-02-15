Британские газеты назвали «точное время российского вторжения» на Украину

В Кремле никаких операций вторжения к соседям ни в этот день, ни в другие вовсе не планировали. Фото: Нигина БЕРОЕВА

Когда весь Запад после отмашки из Вашингтона в унисон заголосил, что, по «стопроцентным данным» американской разведки, Россия нападет на Украину 16 февраля (лютого, по украински), в Москве изумились: откуда они это взяли?! Дело в том, что в Кремле никаких операций вторжения к соседям ни в этот день, ни в другие вовсе не планировали. Корреспондент «КП» Александр Гамов поинтересовался у пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, а сам-то Владимир Путин в курсе, что ему вот-вот предстоит отдать приказ о наступлении. Песков признался, что президент даже пошутил: может, западники и точное время удара назовут. Чтобы, так сказать, не пропустить момент.

И что вы думаете - назвали! Британские Mirror и The Sun, не сговариваясь (а, может, наоборот - быстренько скооперировавшись), сегодня ошарашили своих читателей: 16-го февраля, в три часа по украинскому времени Россия без предупреждения обрушит на незалежную и ее столицу шквал авиаударов, затем границу пересекут танковые армады, а десантные корабли начнут штурмовать южное побережье Украины. Словом, как в той незабвенной песне: «... ровно в четыре часа (это уже МСК. - Ред.) Киев бомбили, нам объявили, что началася война».

«Зловещая новость появилась через несколько часов после того, как Россия начала отвод войск от границы. В агрессии примут участие 200 000 военнослужащих», - в полном разрыве с элементарной логикой, но с нагнетанием ужаса поведали британцы. И доказательство привели: «На леденящих душу кадрах видны сотни десантников, сброшенных с неба во время учений в районе Кострамы (именно так, через букву «а». - Ред.)», - отчитался таблоид The Sun.

Впрочем, уровень британских познаний в географии мы недавно могли видеть во время визита в Москву министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которая посчитала, что Ростовская и Воронежская области не имеют отношения к России. Кстати, еще в понедельник российскую группировку у границ Украины анонимные западные эксперты оценивали в 120-150 тысяч. Видать, за сутки на гиперзвуковых грузовиках русские сумели перебросить еще 50 тысяч. Но что уж спрашивать с журналистов, если та же Лиз Трасс заявляет следующее: «Конечно, наши последние разведданные свидетельствуют о том, что вторжение неизбежно, что оно весьма вероятно». Где-то мы такое уже слышали: мол, все точно доказано, но хайли-лайкли. Когда в среду утром британские репортеры, пророчившие «страшную ночь», протрут глаза, хотелось бы в них взглянуть. Хайли-лайкли, там будет только божья роса...

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