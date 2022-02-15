Путин прокомментировал просьбу о признании независимости Донбасса

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

Переговоры канцлера Германии Олафа Шольца и Владимира Путина продлились в Кремле три часа. Почти в два раза меньше, чем с Эммануэлем Макроном. В конце общения политики вышли к журналистам, чтобы рассказать о результатах: упомянули судьбу Донбасса, Северный Поток 2 и диалог с НАТО.

ПОСМОТРИТЕ В КОШЕЛЕК

Российский президент начал с того, что напомнил, как выгодно Германия покупает у нас газ по долгосрочным контрактам.

- 55 млрд. кубометров газа получает Германия в год. Он стоит в 5 раз дешевле, чем на споте. Вот пусть немецкий гражданин откроет кошелек, посмотрит и скажет себе, готов ли он в 3-5 раз больше заплатить за электричество и тепло, - Путин в очередной раз раскритиковал новые европейские правила по продаже газа на бирже.

Журналисты спросили глав стран, какая судьба ждет Северный поток 2. Российский лидер ответил, что это чисто коммерческий проект, в котором участвует пять немецких компаний. Теперь все дело за регулятором Германии.

Шольц от прямого ответа явно ушел. Канцлер заметил, что его страна «взяла обязательства гарантировать газовый транзит через Украину, Белоруссию и Польшу». Странная, конечно, позиция. Как будто Берлин больше интересует не собственные интересы, а прибыль Киева или Варшавы. Это мило, но вряд ли Украина или Польша когда-либо станут жертвовать своей выгодой ради Германии.

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: REUTERS

ПРИЗНАНИЕ ДОНБАССА

Путина спросили, что он думает о предложении Думы признать независимость ДНР и ЛНР.

- Депутаты парламента ориентируются на общественное мнение, и они тонко его чувствуют. Очевидно, что в нашей стране подавляющее большинство людей сочувствует жителям Донбасса, поддерживает их. И надеется, что ситуация там коренным образом изменится в лучшую сторону. Буду исходить из того, что мы должны все сделать для решения проблем Донбасса, но сделать это прежде всего исходя из не до конца реализованных возможностей по исполнению Минских соглашений. И мы очень рассчитываем, что наши партнеры за океаном и в Европе окажут соответствующее влияние на киевские власти, и это решение будет найдено, - ответил президент России.

Олаф Шольц в свою очередь назвал признание независимости Донбасса «катастрофой». Если это произойдет, то от Минских соглашений ничего не останется.

Заметим, что обращение к президенту о признании ДНР и ЛНР, одобренное парламентом, не имеет юридический силы. Конечное решение принимает Путин. Дума же в лучшем случае обозначила свою позицию.

Переговоры канцлера Германии Олафа Шольца и Владимира Путина продлились в Кремле три часа. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

БУДЕТ ЛИ ВОЙНА

Немецкий журналист спросил Путина, «как мы планируем действовать на Украине дальше?»

- Как Россия будет действовать дальше? По плану! А из чего он будет складываться? Из реальной обстановки на местах. Кто может ответить, как она будет складываться? Пока никто. Это зависит не только от нас, - ответил президент.

Глава страны еще раз рассказал, как его беспокоят планы по вступлению Украины в НАТО.

- Говорят, завтра Украины не будет в НАТО. А когда, послезавтра? Что это для нас меняет в исторической перспективе? Ровным счетом ничего. Мы слышим, что Украина не готова к вступлению в НАТО. Мы знаем. Примут, когда подготовят? Но для нас может быть уже поздно. Поэтому мы хотим решить вопрос сейчас, мирными средствами в ходе переговоров. Очень надеемся, что наши озабоченности будут приняты всерьез, - заявил Путин.

Шольц в свою очередь заметил, что не понимает волнение нашего лидера. Ведь страны Запада пока не обсуждают расширение НАТО.

- Нам не придется ею (темой вступления Украины в блок – Ред.) заниматься, пока мы будем каждый на своем посту. Я не знаю, сколько останется президент Путин на своем посту. Я думаю, долго, но не вечно, - сделал еще одно странное замечание канцлер.

Если политика правильно перевели, то получается, что Украину не возьмут в НАТО, пока Путин остается у власти. А дальше хоть трава не расти. Шольца такой подход, видимо, устраивает. Но российский президент не хочет оставлять своему будущему преемнику нерешенный вопрос.