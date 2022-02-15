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Общество15 февраля 2022 16:15

Абоненты МТС смогут смотреть «Матч Премьер» бесплатно

Подписка будет без доплат включена в стартовые пакеты «Мы МТС» и «Мы МТС+»
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Depositphotos

Depositphotos

Кроме того, все желающие, даже те, у кого уже была оформлена «Матч Премьер», могут воспользоваться 30-дневным промопериодом и эксклюзивно и в прямом эфире смотреть все матчи Российской Премьер-Лиги, матчи Кубка России и товарищеские матчи клубов РПЛ. Подписка также включает обзоры немецкой Бундеслиги, итальянской Серии А и французской Лиги 1.

Подключить бесплатно «Матч Премьер» на 30 дней можно на стриминговой платформе KION или в приложении Мой МТС в разделе Доступные, а также в личном кабинете на сайте mts.ru. После окончания бесплатного месяца, подписку можно будет продлить за 299 рублей в месяц.

Depositphotos

Depositphotos

БИЗНЕС-ПРЕСС