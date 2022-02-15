Шойгу накануне заявленной США "войны" на Украине улетел в Сирию

Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в Дамаск, где был принят президентом Сирии Башаром Асадом. Фото: Министерство обороны РФ

По поручению Президента России Владимира Путина министр обороны России Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в Дамаск, где был принят президентом Сирии Башаром Асадом.

Глава российского военного ведомства проинформировал президента Сирии о проводимом в восточной части Средиземного моря учении Военно-морского флота России, которые он проинспектировал вместе с командного пункта в Тартусе вместе с министром обороны Сирии корпусным генералом Али Айюбом.

Фото: Министерство обороны РФ

- В ходе встречи Сергея Шойгу и Башара Асада были обсуждены различные вопросы военно-технического сотрудничества стран в рамках совместной борьбы с остатками международных террористов, а также отдельные аспекты оказания Россией гуманитарного содействия населению Сирии, страдающему от запретительных санкций США и западных стран, - сообщили в Минобороны.

Отметим, что Сергей Шойгу улетел в командировку накануне объявленной США войны на Украине.

- Шойгу также проинспектировал российскую авиабазу в сирийском Хмеймиме. Там он заслушал доклад командующего российской группировкой войск (сил) в Сирии генерал-лейтенанта Бердникова по текущей обстановке, проводимым совместно с сирийскими вооруженными силами мероприятиям по борьбе с остатками международных террористов, а также оказании гуманитарной помощи местному населению, - сообщили в ведомстве.

Глава российского военного ведомства вместе командующим проверил объекты инфраструктуры российской авиабазы, возложил венок к бюстам Героев Российской Федерации, погибших при выполнении задач в Сирийской Арабской Республикеа также поговорил на взлетной полосе с российскими летчиками дальних бомбардировщиков.

Фото: Министерство обороны РФ

Во время общения летчиками Сергей Шойгу ввел новую традицию – вручил специальный авиашлем летчику, совершившему более 300 боевых вылетов.

Напомним, 15 февраля на авиабазу в Хмемиме были переброшены несколько Ту-22м и Миг-31к с гиперзвуковыми комплексами "Кинжал". Они примут участие в учении ВМФ России в Средиземном море.