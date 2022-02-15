Очень страшное видео: с Юлией Барановская случилась беда

Юлия Барановская.

Юлия Барановская активно ведет блог и делится с поклонниками самыми яркими моментами из жизни. Телеведущая обожает путешествовать по миру. Не так давно она нежилась с мужчиной на Мальдивах. А на днях улетела на Крайний Север. Однако в условиях вечной мерзлоты с мамой троих детей приключилась беда.

Юлия Барановская поделилась пугающими кадрами из поездки. Телеведущая не смогла вернуться в Москву. Со звездой произошло самое настоящее ЧП. Катаясь на снегоходах, телеведущая с группой попала в страшную снежную бурю. "Я даже не вижу, куда еду. А что будет, если они сломаются?" - растерянно рассказала Юлия.

Ее буквально заметает снегом. Это выглядит очень страшно. Ветер около 120 метров в секунду сносит все на своем пути. "Попытка выехать с базы и добраться до аэропорта не увенчалась успехом, самолет улетел без нас. Это Север, детка, любимый Север", - подписала Барановская ролик.

Поклонники перепугались. "Страшно", "Боже, Юля! Берегите себя!", "Мне сейчас эта обстановка напомнила о перевале Дятлова", "Милая Юлечка! Куда Вас занесло? Зимой надо в теплые места!", "Юля, будьте осторожны, пожалуйста…", "Юля, помните о детях!", "Зачем Вам такой экстрим?!", "Мурашки по коже. Как же там холодно", - пишет шокированное публика.

Бывшая избранница Андрея Аршавина, к слову, обожает путешествовать и познавать красоты. "Когда я путешествую по России, часто приходит мысль: хочу, чтобы люди увидели эти потрясающие дикие места. Чтобы приезжали иностранцы и восхищались природой", - рассказывала Юлия.

В июле она была на Горном Алтае, за год это для нее уже третья поездка в эти края. Потом отправилась на Шантарские острова в Охотском море. Туда очень трудно добраться: два перелета, машина, лодка. И если придет циклон, навигация останавливается - нужно ждать несколько дней.