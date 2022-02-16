Вопрос дня: Почему вы смотрите Олимпиаду? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Лев ЛЕЩЕНКО, народный артист России:

- Потому что переживаю, как там наши. Но нечасто удается смотреть.

Александр ВОЛКОВ, летчик-космонавт:

- Интересно, как наши сыграют в хоккей и что возьмут фигуристы. Но соревнования стали менее патриотичными, чем в СССР. Сейчас спортсмены будто каждый сам за себя.

Сергей СТЕПАШИН, экс-премьер России:

- Это для моей страны испытание и престиж - показать свои возможности. Особенно сейчас. Мы же видим, как нас пытаются, прошу прощения, опустить. В том числе и в спорте. Вот когда Большунов с ребятами выиграл лыжную эстафету, я наблюдал с внучкой Аней. Она мне говорит: «Дед, давай смотри, как наши бегут». Она, оказывается, и фамилии всех знает! 12 лет девчонке...

Альберт ДЕМЧЕНКО, вице-чемпион Олимпийских игр:

- Я в составе нашей сборной принимал участие в семи зимних Играх! А сейчас смотрю все соревнования и болею за всю нашу сборную без исключения. Все наши ребята большие молодцы! Дают нам возможность получать удовольствие и от их побед, и просто от выступлений.

Сергей БОЯРСКИЙ, депутат Госдумы:

- Видел биатлон и соревнования лыжников. Большая гордость, что наши смогли завоевать для России «золото» впервые за 42 года.

Наталья ШИВЕ (ГЛЕБОВА), бронзовый призер Игр-1984 в Сараево:

- В забегах конькобежцев болела так, что давление подскакивало. Хочется, конечно, золотых медалей.

Карен ШАХНАЗАРОВ, гендиректор «Мосфильма»:

- Не очень интересно следить за происходящим. Мы на 9-м месте в общекомандном зачете, но за результатами в новостях слежу.

Валерий ТРАПЕЗНИКОВ, экс-депутат Госдумы, токарь с 59-летним стажем, Пермь:

- Потому что это престиж нашей Родины. Мы должны всех сделать!