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Звезды15 февраля 2022 18:05

Актриса Мария Миронова и писательница Ирада Берг приняли участие в проекте «Чтения со смыслом»

14 февраля в книжном клубе «Достоевский» (Большая Никитская, 46) прошел вечер в рамках проекта «Чтения со смыслом»
Анастасия ПЛЕШАКОВА
Анастасия ПЛЕШАКОВА
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Мария Миронова читает с листа рассказ Юлии Градовой на тему "Один счастливый день".

Мария Миронова читает с листа рассказ Юлии Градовой на тему "Один счастливый день".

Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Актриса Мария Миронова и писательница Ирада Берг читали рассказы из нового сборника «Один счастливый день».

- Выбирая тему года, мы решили остановиться на теме счастья, но направить ее во временное пространство одного дня. Интересный эксперимент: такие разные эти счастливые дни у каждого из нас, - говорит автор проекта «Чтение со смыслом» Ирада Берг. - Идея этого проекта родился несколько лет назад. Это творческая лаборатория. Для молодых авторов – это проба пера в жанре рассказа. Нам бы хотелось, чтобы наш проект «Чтение со смыслом» стал бы площадкой, на которой собираются талантливые люди.

В литературном конкурсе «Один счастливый день» приняли участие и опытные, известные авторы, и дебютанты.

В сборник вошли эссе Аллы Демидовой, Сергея Николаевича, Леонарда Блаватника, интервью Марии Мироновой.

Место для подведения итогов конкурса выбрано неслучайное. Книжный клуб «Достоевский» - это светский интеллектуальный салон в центре Москвы, расположенный напротив Центрального Дома литераторов. Сюда приходят люди за современными бестселлерами, за книжными новинками. Книжный клуб предполагает камерную обстановку, атмосферу интеллектуального салона. С этого года «Достоевский» раз в месяц будет представлять нового автора, чьё имя пока не очень известно широкому читателю, однако его писательские заслуги уже отмечены в книжном сообществе.

Среди зрителей, которые внимательно слушали "Чтение со смыслом", был молодой муж Марии Мироновой Андрей Сорока.

Среди зрителей, которые внимательно слушали "Чтение со смыслом", был молодой муж Марии Мироновой Андрей Сорока.

Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

- Мы объявили тему для заявок и потом по результатам отбора опубликовали в этом сборнике лучшие, с нашей точки зрения, рассказы, - сказала на встрече актриса Мария Миронова. – «Один счастливый день» - это тема совершенно не драматургическая. Хорошая литература основана на драме, на коллизиях, на конфликте... Невероятно сложно писать о счастье. Во-первых, как это состояние выразить словами? Во-вторых, как найти для него драматургический ход?

Но идея очень интересная. Поэтому я захотела поддержать проект. Сегодня мало современных писателей, вообще мало людей, которые пишут.

Всё что происходит вокруг нас: социальные сети, Инстаграм, TikTok замещают чтение. Современные дети задают вопрос: а зачем читать? Тебе каждый день подают переваренную, готовую информацию.

Я вижу реальную опасность в том, что не останется литературы нашего времени, у молодых авторов нет возможности для реализации. Но многое, что сегодня занимает время и жизнь молодежи, уйдёт, его сметет ветер перемен. А хорошая литература останется.

Из нашего сборника «Один счастливый день» я бы хотела обратить внимание на рассказ Юлии Градовой. Причем не только отметить его (этот рассказ стал победителем конкурса), но и прочесть. Ощущение счастье – тонкая материя, которая возникает здесь и сейчас. Этот проект даёт возможность почувствовать ту эмоцию, которую авторы испытали, когда писали свои рассказы...

Далее Мария Миронова читала с листа рассказ Юлии Градовой, в котором довольно трудно определить фабулу. Но фабула и счастье – такие же разные субстанции, как лед и пламень. Одно понятие - из области логического, причинно-следственного, другое - из области чувств и тонких ощущений, которыми хочется поделиться здесь и сейчас.

Мечта о счастье общая, но понимание счастья у каждого своё.

В конце творческой встречи Ирада Берг объявила новую тему для следующего конкурса – «Мечты сбываются». Свои рассказы уже можно присылать в проект «Чтение со смыслом». Их будет отбирать компетентное жюри. Лучшие работы войдут в следующий сборник. «Сейчас много психологических и мотивационных тренингов на тему, как добиться успеха, как сделать так, чтобы мечта сбылась. Просто надо мыслить масштабно. И мечты сбудутся», - поделилась своим рецептом писательница Ирада Берг.

КультураКультура: литература