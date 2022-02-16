Анекдоты: Здоровое питание - это обязательно профильтровать воду из-под крана, перед тем как заварить доширак

Объявление в газете:
«ООО «Троя» меняет название на ООО «Обои» в связи с уменьшением количества учредителей».
* * *
Английская тюрьма. В камеру заводят двух новых заключенных.
Первый:
- Простите, сэр, если не секрет, сколько лет вам дали?
- Пятнадцать, а вам, сэр?
- Десять. Если вы не возражаете, я займу место поближе к выходу, все-таки мне выходить пораньше.
* * *
Если вы заблудились в лесу и очень устали, найдите медведя, бросьте в него камнем - и вашу усталость как рукой снимет.
* * *
Деревенские коты не верили Васе, что в городе мыши бывают с проводами, лазерные, с батарейками и собственными ковриками.
* * *
О подарках.
С удовольствием скинулись всем коллективом и подарили соседу нашего шефа перфоратор.
* * *
- Слушай, а давай мы с тобой начнем все сначала, забудем все плохое, что было между нами, - обиды, ссоры, непонимание, взаимные упреки?
- Да ты рехнулся, Петрович, в пятый раз забор перекрашивать?!
* * *
- Говорят, коронавирус даже водка не берет?
- Бодяжат, сволочи.
* * *
Тот, кто считает, что домохозяйкой быть легко, просто никогда не пытался загрузить белье в стиральную машину с пирожным в одной руке и телефоном в другой.
* * *
- Я хотела своего сенбернара так выдрессировать, чтобы он лаял, когда захочет есть. Сотни раз я показывала ему, как это надо делать...
- Ну и как? Лает он теперь, когда голоден?
- Нет. И, гад, он теперь ничего не ест, пока я не залаю!
* * *
Компьютерная игра для пенсионеров: контрстрайк в поликлинике! Те, кто в очереди, против тех, кто просто спросить.
* * *
В пищевой промышленности Советского Союза тоже применялись усилители вкуса. Они назывались «дефицит» и «очереди».
* * *
В то время как прыгун в воду Сидоров совершал прыжок в девять оборотов с десятиметровой вышки, из бассейна неожиданно ушла вода. Но атлет не растерялся и, пользуясь отсутствием воды, сделал еще один оборот.
* * *
В крутых боевиках всегда так:
- Быстрее! У нас осталось 5 минут до взрыва.
Полчаса спустя.
- Поторапливайтесь. Осталось всего лишь 3 минуты.