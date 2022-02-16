Анекдоты: Здоровое питание - это обязательно профильтровать воду из-под крана, перед тем как заварить доширак

Объявление в газете:

«ООО «Троя» меняет название на ООО «Обои» в связи с уменьшением количества учредителей».

* * *

Английская тюрьма. В камеру заводят двух новых заключенных.

Первый:

- Простите, сэр, если не секрет, сколько лет вам дали?

- Пятнадцать, а вам, сэр?

- Десять. Если вы не возражаете, я займу место поближе к выходу, все-таки мне выходить пораньше.

* * *

Если вы заблудились в лесу и очень устали, найдите медведя, бросьте в него камнем - и вашу усталость как рукой снимет.

* * *

Деревенские коты не верили Васе, что в городе мыши бывают с проводами, лазерные, с батарейками и собственными ковриками.

* * *

О подарках.

С удовольствием скинулись всем коллективом и подарили соседу нашего шефа перфоратор.

* * *

- Слушай, а давай мы с тобой начнем все сначала, забудем все плохое, что было между нами, - обиды, ссоры, непонимание, взаимные упреки?

- Да ты рехнулся, Петрович, в пятый раз забор перекрашивать?!

* * *

- Говорят, коронавирус даже водка не берет?

- Бодяжат, сволочи.

* * *

Тот, кто считает, что домохозяйкой быть легко, просто никогда не пытался загрузить белье в стиральную машину с пирожным в одной руке и телефоном в другой.

* * *

- Я хотела своего сенбернара так выдрессировать, чтобы он лаял, когда захочет есть. Сотни раз я показывала ему, как это надо делать...

- Ну и как? Лает он теперь, когда голоден?

- Нет. И, гад, он теперь ничего не ест, пока я не залаю!

* * *

Компьютерная игра для пенсионеров: контрстрайк в поликлинике! Те, кто в очереди, против тех, кто просто спросить.

* * *

В пищевой промышленности Советского Союза тоже применялись усилители вкуса. Они назывались «дефицит» и «очереди».

* * *

В то время как прыгун в воду Сидоров совершал прыжок в девять оборотов с десятиметровой вышки, из бассейна неожиданно ушла вода. Но атлет не растерялся и, пользуясь отсутствием воды, сделал еще один оборот.

* * *

В крутых боевиках всегда так:

- Быстрее! У нас осталось 5 минут до взрыва.

Полчаса спустя.

- Поторапливайтесь. Осталось всего лишь 3 минуты.