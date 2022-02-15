Москвич получил квартиру от Альфа-Банка

Марафон покупок, который стартовал в начале года, завершился. 15 февраля 2022 года состоялся финал, которого ждали почти 9 миллионов клиентов Альфа-Банка. Ведь каждый из них мог получить ключи от новой квартиры!

Для этого надо было всего-навсего совершать покупки, оплачивая их картой. То есть, делать то, что большинство из нас и так делают практически ежедневно. Размер покупок не имел значения: одинаковые шансы были как у тех, кто за раз тратил 5-значные суммы, так и у тех, кто «поштучно покупал шурупы», как Иван Ургант в рекламном ролике. Кстати, этим лайфхаком многие воспользовались, ведь, чем больше совершалось покупок, тем выше становились шансы на суперприз. За время акции таким образом в строительных магазинах закупились 7 тысяч человек. А всего было совершено больше 100 миллионов операций по картам Альфа-Банка. Чаще всего оплачивалось такси.

В акции участвовали и те, у кого до этого карты Альфы не было. Тысячи человек бесплатно оформили карту Альфа-Visa и автоматически стали участниками акции.

Трансляция ее финала началась в 18:10 по московскому времени в мобильном приложении Альфа-Банка, на YouTube и в социальных сетях. Вел прямой эфир, конечно же, Иван Ургант. Он объявил, что 10 человек точно не получат квартиру от Альфа-Банка. Потому что они станут владельцами новых смартфонов iPhone 13.

Выбирал счастливчиков генератор случайных чисел. Ну а в 18:21 был разыгран суперприз – квартира в жилом комплексе недалеко от ВДНХ. Рядом с домом есть вся необходимая инфраструктура – школы, поликлиники, детсады. В пешей доступности – национальный парк Лосиный остров.

Иван Ургант запустил рандомайзер. Несколько секунд, и система выдала на экран цифры номера. Редакторы программы тут же позвонили по этому номеру. Абонент ответил сразу.

Пожалуй, голос Ивана Урганта можно узнать из тысячи. Но Олег, которому ведущий представился и объявил, что тот стал обладателем суперприза, похоже, подумал, что разыгрывают его, а не квартиру. Об акции Альфа-Банка он слышал. Во время розыгрыша суперприза Олег разогревал еду и не знал, что стал победителем акции Альфа-Банка. Поэтому, когда до него дозвонились, несколько минут отвечал на вопросы Урганта скупо и с заметным недоверием.

-Олег, сколько у вас квартир в Москве? Я не могу понять по голосу, вы рады или нет?- почти отчаявшись, спрашивал Ургант.

-Не очень верю просто, - отвечал тот.

И только когда его убедили подключиться к трансляции, и он услышал в эфире собственный голос, лед между собеседниками растаял, а победитель наконец-то проявил признаки радости.

Ключи от новой квартиры отправятся к Олегу.