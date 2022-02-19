Даня Милохин не простил мать-кукушку и ненавидит родного брата

Даня любит эпатировать людей своим внешним видом. Не всем это нравится. Фото: danya_milokhin/instagram

Даню и Илью Милохиных называют детьми ТикТока. Они первыми в нашей стране стали записывать видеоролики для появившейся в 2018 м китайской социальной сети (см. «В чем смысл?»).

Братья-погодки родились в Оренбурге в 2000-м и 2001-м. И до недавнего времени никто не подозревал, что звездные мальчики выросли в детдоме, куда их сдала родная мама.

Соцсеть: начало

В детдом Милохины попали, когда Илье было 4, а Дане 3 года. Кстати, в 80-х солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов тоже рос в этом интернате. Даня, по словам воспитателей, целых три года спал на кровати исполнителя хита «Белые розы».

В казенных стенах мальчишки прожили 10 лет. Уже подростками их взяли под опеку в одну семью. Почти сразу братья Милохины с опекунами, у которых пятеро собственных детей, переехали в Анапу. Оба давали жару в новой семье. Были проблемы и с алкоголем, и с наркотиками.

- Трудные подростки, - коротко описал братьев Дмитрий Тюленев, приемный отец мальчишек.

В 16 лет Даня начал записывать ролики в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграм, потом вести собственный канал на Ютубе. Никакой особой идеи в сюжетах не было. В основном так называемые пранки, то есть розыгрыши.

В середине 2018-го, не имея ни денег, ни связей, переехал в Москву и продолжил записывать ролики. Первое время жил в съемных комнатушках, а потом набирающего популярность тиктокера заметили продюсеры. Так он стал одним из основателей дома тиктокеров Dream Team House.

А потом грянула пандемия. Рейтинги парня пошли вверх во время всеобщей самоизоляции 2020 го. Именно тогда Милохин-младший запел. Сейчас на его счету дуэты с Филиппом Киркоровым, Николаем Басковым, Джиганом, Тимати. По данным «Форбс», за 2020-й на одной только рекламе Милохин-младший ежемесячно и вполне себе официально зарабатывал 2 миллиона рублей. Цифры за прошлый год пока не обнародованы, но сам Милохин уже признался в интервью, что доходы его лишь растут. Впрочем, как и аудитория. В одном ТикТоке сейчас у него больше 16 миллионов подписчиков.

В детский дом Даня и Илья Милохины попали, когда им было 3 и 4 года. Фото: Личный архив

А вот старший из братьев Милохиных, 21-летний Илья, пока не столь популярен. Он переехал в Москву в начале 2019-го. Илью, работавшего в Анапе кальянщиком, пригласили в столицу журналисты. Милохин-старший их тогда не интересовал, поводом было интервью о его уже знаменитом брате - Дане.

Но эта поездка стала судьбоносной для Ильи. Его видеоинтервью в итоге посмотрели продюсеры и пригласили в дом тиктокеров. Белокурый красавчик быстро набрал свой первый миллион подписчиков. Чтобы не отставать от младшего брата, тоже начал петь. Дебютный трек «Она» для него написал знаменитый Виктор Дробыш. Спустя два года композитор взял Милохина-старшего в свою музыкальную группу «Не говори маме». Но в коллективе Илья продержался всего пару месяцев. По слухам, причиной ухода стал склочный характер блогера. Сейчас он сам ведет свои аккаунты в соцсетях и тоже зарабатывает на рекламе.

Дети - ошибка молодости

Оба брата в отличие от того же Юры Шатунова, который свою порцию хайпа получил за счет сострадания народа, на детдомовском детстве не пиарились. О том, как жилось в интернате и как вообще туда попали, Милохины до поры не рассказывали. Правда открылась год назад, в январе 2021-го.

Тогда «Комсомолка» отыскала маму Дани и Ильи. Любе Милохиной сейчас 43 года, у нее двое детей от мужа-комбайнера, корова, куры, собственный дом в поселке Тимашево Оренбургской области - со второй попытки она нашла свое женское счастье. Младшие сын и дочка, девочке сейчас 9, а мальчику 15, о знаменитых братьях ничего не знали.

- Я молодая была, глупая. Отца Илюшки и Дани забрали в тюрьму, наркоман он был и ворюга. Жить с мамой я не хотела. Вот и решила на время оставить детей, - оправдалась мама блогеров.

Люба родила Илью в 18 лет, а когда через год родился Даня, бросила их обоих. Фото: Личный архив

Но за сыновьями в интернат женщина так и не вернулась. Единственный, кто хоть изредка навещал их, - бабушка мальчиков по отцу, который тогда действительно отбывал срок в тюрьме. По словам женщины, невестка не просто выбросила мальчишек, но и пыталась обменять свое материнство на квадратные метры.

Год назад с родной матерью встретился только Илья. А вот Даня от общения наотрез отказался.

Но, как оказалось, Даня Милохин сторонится не только мамы. Почти два года он не общается с родным братом.

- Мы действительно не контактируем, и уже довольно долго. Дане как-то сразу не понравилось, что я тоже стал блогером. В итоге в 2020-м, я тогда уже жил в Москве, он даже на день рождения свой меня не позвал. С тех пор мы окончательно потеряли связь, - признался «КП» Илья Милохин.

В ЧЕМ СМЫСЛ?

«По венам бьет ток, она в моем ТикТок»

Пользователи кривляются на камеру, открывая рот и строя гримасы под так называемые вирусные песни. Последние представляют собой короткие, от 3 до 30 секунд, постоянно повторяющиеся фрагменты популярных хитов. Вот парочка примеров из свежих топовых треков:

Стреляй, па-па-па. Убегаешь от меня.

Смотришь мне в глаза. Гра-та-та-та-та...

По венам бьет ток, она в моем ТикТок.

Тексты настолько просты, а фрагменты видео коротки и сразу же повторяются после окончания, создавая эффект заевшей пластинки, что ученые уверяют: если долго слушать и просматривать «шедевры», мозг, особенно детский, может деградировать. Есть версия, что соцсеть - часть мифического глобального международного заговора по превращению населения в биороботов. Тупеют пользователи или нет, никто точно не доказал, а вот что на ТикТоке богатеют - это факт. И тут Милохины, пожалуй, самый яркий пример.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Я вообще не думаю»

В 2021 году Даня Милохин стал спикером Петербургского международного экономического форума. И, кажется, это было неожиданностью для него самого. Диалог Дани (образование у него, как и у Ильи, 9 классов средней школы) с журналистом стал мемом, а организаторы форума получили свою порцию критики и хайпа, конечно, тоже.

- Даня, как ты думаешь, твой клип «Золотая чаша» оставит след в истории?

- Я не знаю, я не думаю. В смысле я вообще никогда не думаю.

- Это заметно.