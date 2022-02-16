Экс-жена Жигунова Вера Новикова пережила новую трагедию

Актриса похоронила бывшего возлюбленного Фото: Борис КУДРЯВОВ

Жизненные коллизии актрисы Веры Новиковой оказались более волнующими и впечатляющими для народа, чем ее роли. Реальная судьба напоминает драму, причем более пронзительную, чем любой кинороман, поскольку все в ней не придумано.

Напомним, от Веры Новиковой дважды уходил муж Сергей Жигунов. Первый раз - через 20 лет брака из-за романа с Анастасией Заворотнюк, партнершей по сериалу «Прекрасная няня». Второй разлучницей для Новиковой стала журналистка Виктория Ворожбит, внешне похожая на Заворотнюк, с которой нынче счастлив Жигунов.

Второй раз разведясь с мужем, Новикова пыталась устроить личную жизнь. И сначала все шло вполне радостно и многообещающе...

Новая старая любовь

Еще недавно, буквально полгода назад, Вера Новикова принимала знаки внимания от другого мужчины и расцветала. Хотя и стеснялась в этом признаться. Пикантность была в том, что в любви актрисе признавался и даже посвящал ей стихи один из ее же бывших мужей.

Актер Андрей Ярославцев, известный мастер дубляжа, в прошлом году рассказал «Комсомолке», что любит Веру Новикову и словно переживает вторую молодость из-за вернувшегося чувства к ней. А сама актриса словно эхом отозвалась про их общую молодость, сказав «КП»: «Наша с Андреем любовь родилась на сцене театра!»

В молодые годы Андрей Ярославцев и Вера Новикова вместе играли в Театре Вахтангова в спектакле «Про Ивана-не-великана» и сначала относились друг к другу как к партнерам. На тот момент Вера еще была замужем за однокурсником Дмитрием Васюковым (первым мужем). А Ярославцев, хоть и слыл донжуаном и менял девушек, но тогда за Новиковой даже не пытался ухаживать. Обратил на нее внимание, когда она была в положении. «Мы играли с Верой на сцене, но лишь когда она забеременела от своего мужа, я вдруг понял, что… влюбился. Я увидел в ней образ будущей мамы, материнство, увидел ее в другом качестве и потерял голову», - рассказывал актер в интервью «КП».

Театральный роман настолько увлек партнеров, что Новикова ушла от мужа к Ярославцеву. И рожала, уже когда была с ним. «Оформлять отношения не стали. Жили без штампа в паспорте. Хотя все, конечно, знали, что у нас семья. И нас на гастролях селили в гостиницах в одном номере как мужа и жену, хотя в советские годы это было не принято», - вспоминал актер. Ярославцев воспитывал дочку Новиковой.

Когда между ними встал Жигунов, то «гардемарину» даже звонили из театра и просили не разрушать «нашу театральную семью». С Жигуновым Вера вместе снималась в фильме «Шанс», и после съемок он ей буквально не давал покоя. Как вспоминала, не сразу ответила Сергею взаимностью. Сомневалась: он был моложе ее, неопытный. Жигунов поклялся своей музе, что скоро станет известным, богатым и она не пожалеет, если выберет его.

Ярославцев тоже потом завел свою семью. Последние 15 лет с Новиковой они вообще не виделись. Их пути, которые, казалось бы, разошлись навсегда, вдруг пересеклись два года назад. «Я ее увидел случайно. Вы знаете, вот что такое судьба. Как-то совершенно случайно я включаю телевизор. Смотрю - Вера. И она на экране говорит про меня, только не называя моего имени. Ведущий ее спрашивал, допытывался, с каким артистом Театра Вахтангова ее «повенчал театр»? Она сказала: «Нет, зачем? У него своя семья…» Она тогда еще не знала, что я развелся. Рассказала, что второй раз от нее ушел Жигунов», - вспоминал Ярославцев.

У него вышла книга, и он через коллег решил ее передать Новиковой и напомнить о себе. И она ему первой позвонила. Договорились встретиться. Она гостила у него в загородном доме. После этого начались их встречи, активная переписка. «Кажется, и не было этих долгих лет разлуки. И… все еще может быть!» - с надеждой говорил артист в своем интервью «Комсомолке» в октябре.

Это было его последнее, можно сказать, прощальное интервью. Смерть настигла Андрея Ярославцева совершенно внезапно - ему было 65 лет. В конце прошлого года переболел коронавирусом и не справился с последовавшими осложнениями. У него был сахарный диабет, излишний вес, и организм не смог противостоять ковиду.

Была на отпевании

Как рассказывают знакомые Новиковой, она очень тяжело приняла известие о смерти Андрея. Была на отпевании. В черном стояла возле гроба, держала свечку, плакала...

Долгие годы Новикова была в тени своего мужа Жигунова. После выхода саги Дружининой кудрявый «гардемарин» был героем девичьих грез и переживал мегапопулярность. И хотя толпы поклонниц осаждали, но все знали, что его сердце занято - женат, и не решались покушаться на семейное счастье. Новикова позже рассказывала, что хорошо знает актерскую природу, она допускала увлечения мужа во время съемок. Однако в начале отношений супруги договорились, что для них семья приоритетна. И Вера научилась не доставать мужа ревностью, а покорно ждать. Женщины в околоактерском мире даже ставили в пример Новикову как образец женской мудрости.

Во время отпевания Андрея Ярославцева Вера Новикова (в черном пальто) не скрывала слез. Фото: Владимир СМИРНОВ

В недавнем интервью Новикова вдруг призналась, что Жигунова так и не разлюбила. На вопрос: «Примете ли обратно, если снова придет?» - ответила: «Никогда не говори «никогда».