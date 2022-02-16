Молодая жена раскрыла правду о состоянии еле передвигающегося Дмитрия Диброва

Дмитрий и Полина Дибровы Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Недавнее видео с Дмитрием Дибровым не на шутку перепугало поклонников. В 2020 году телеведущего разбил инсульт. По мнению публики, он так и не смог оправиться от недуга. Молодой жене знаменитости Полине Наградовой пришлось объясняться.

Кто бы мог подумать, что обычное видео с праздника сына Дмитрия Диброва и его четвертой жены Полины произведет эффект разорвавшейся бомбы. Фотографиями и видео с торжества в блоге поделилась счастливая мама. Вот только поклонники обратили внимание не столько на торжество, сколько на внешний телеведущего.

Дмитрий предстал совершенно седым. Кроме того, он еле поспевал за Полиной, когда они выносили торт для отпрыска и его гостей. Тогда фолловеры отметили, что их кумир "согнулся под тяжестью торта, с трудом передвигал ноги".

Многие сочувствуют жене 62-летнего мэтра. Особо активные набежали в блог к Полине, призвав ее раскрыть правду о состоянии еле передвигающегося супруга. Ушлые светские хроникер тоже тут как тут. Многодетная мать молчать не стала, правда, решила ограничиться общими фразами, заверив, что все с Дмитрием Александровичем хорошо.

"С ним уже все в порядке, никаких реабилитаций сейчас не требуется. Здоровье в норме, ничего не беспокоит. В 2020-м, когда произошел инсульт, немного была нарушена координация, но он быстро пришел в себя. Сейчас все хорошо", - цитирует Полину Тeleprogramma.pro.

Однако эти слова избранницы шоумена лишь еще больше встревожили народ. Многие спрашивают Диброву, что значат ее слова: "С ним уже все в порядке". В общем, утихомирить взволнованную общественность не удалось. Ведь изменения во внешности Дмитрия Александровича произошли несколько месяцев назад. Тогда поклонники Диброва сокрушались на тему того, что ведущий сильно сдал. Они отметили и его лишний вес, и поседевшие волосы.

Напомним, со своей нынешней избранницей Дмитрий Дибров познакомился, когда ей было всего 17 лет. Полина Наградова стала четвертой супругой известного телеведущего. У супругов 30-летняя разница в возрасте, но это не смутило пару. Дмитрию Александровичу Полина подарила троих сыновей - Александра, Федора и Илью. В недавнем интервью телеведущий хвастался: у них с женой есть тайная комната страсти. Они мечтают о лапочке-дочке. Отношения в браке знаменитостей настолько прочные, что Дибров спокойно отпускает возлюбленную на встречи с другими мужчинами.