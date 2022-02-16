Оперштаб разрешил чартеры на Кипр: подешевеют ли туры и авиабилеты

Туроператоры уверяют, что после запуска чартерных рейсов туры на Кипр станут дешевле на 20%. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Хорошие новости для тех, кто планирует отпуск на Средиземном море. Оперштаб правительства с 1 марта отменил все ограничения на авиасообщение с Кипром. Теперь из России на любимый нашими отпускниками остров смогут летать как регулярные, так и чартерные рейсы. Причём без ограничений по количеству и из любого международного аэропорта России в любой город Кипра. Таких стран, кстати, сейчас всего 8 - куда из России разрешены и регулярные рейсы, и чартеры, без ограничений по количеству и географии.

Регулярное авиасообщение с Кипром возобновили давно, ещё в июне 2021 года, но разрешённого количества рейсов явно не хватало. Кипр открыт для россиян, признаёт «Спутник». Он и до пандемии был одним из самых популярных зарубежных курортов - теперь имеет все шансы восстановить свои позиции.

Кстати, совсем недавно в Москву прилетал министр туризма Кипра Саввас Пердиос. Встречался с руководством Минтранса и с главой Ростуризма Зариной Догузовой. Судя по решению Оперштпба, встречи прошли успешно.

- При наличии высокого спроса, будут запущены рейсы не только из Москвы, но и из регионов, таких как Ростов-на-Дону, Казань, Самара и других, - уверяет Саввас Пердиос, - Россия является для нас важным рынком. По итогам 2021 года страна приняла порядка 2 миллиона иностранных туристов, из них почти 500 тысяч приехали из России. Доля России заметная – 25% (в доковидном 2019 году на Кипре отдохнули 800 тысяч наших соотечественников. - Ред.).

УСЛОВИЯ ВЪЕЗДА НА КИПР

С 1 марта также меняются требования для прилетающих на Кипр граждан РФ - они станут проще.

Для вакцинированных «Спутником V» или «Спутником Лайт» в качестве бустера нужен только сертификат о прививке, ПЦР-тест делать больше не надо. Срок годности сертификата о вакцинации с 1 марта - 9 месяцев (сейчас семь).

Для невакцинированных пассажиров потребуется ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа, или экспресс-тест на антиген, срок годности 24 часа. Также непривитым туристам придется сдать платный ПЦР-тест сразу после прибытия.

Виза на Кипр оформляется онлайн и бесплатно.

Что ещё важно: правительство Кипра обещает взять на себя все расходы российских туристов на проживание, питание и лечение, если они заболеют коронавирусом во время отдыха на острове.

ПОДЕШЕВЕЮТ ЛИ ТУРЫ И АВИАБИЛЕТЫ

Да. Туроператоры уверяют, что после запуска чартерных рейсов туры на средиземноморский остров станут дешевле на 20%.

Однако крупные туроператоры планируют запустить чартеры в Ларнаку и Пафос не с 1 марта, а ближе к майским праздникам и началу пляжного сегодня - в середине или в конце апреля.

Регулярных рейсов наверняка станет больше, чем сейчас - но и тут все зависит от спроса и решения авиакомпаний. Не факт, что они увеличат частоту прилётов прямо с 1 марта. Скорее уже в летнем расписании.

Билеты из Москвы в Ларнаку и обратно прямым рейсом в начале марта стоят от 24 тысяч рублей. Тур на неделю на двоих с перелётом и проживанием в отеле 4* - от 75 - 80 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Авиаперелет по цене двух чашек кофе: как отдыхать хорошо и не тратить при этом огромные суммы

Ростовская путешественница Тамара Курочкина поделилась секретами, которые помогут сэкономить в поездках (подробнее)