Байден выступил с новым заявлением по ситуации вокруг Украины

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден в канун дня, который он сам и объявил днем начала «вторжения» России на Украину, выступил с новым заявлением.

Анонсируя очередное заявление из Вашингтона, пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки пообещала, что глава государства будет говорить «о шагах, которые мы предприняли, действиях, которые мы готовы предпринять, а также о том, как это все это может повлиять на ситуацию у нас».

Ничего нового в его заявлении не было. Байден пообещал адекватный ответ в том случае, «если Россия нападет на Украину», а также «если ее целью станут американские граждане, находящиеся на Украине».

Ранее Байден объявил 16 февраля днем начала «вторжения» на Украину. Теперь он говорит лишь о том, что возможность «атаки» остается.

Он заверил, что ни у США, ни у НАТО нет ракет на Украине, а также планов размещения их там. И в очередной раз повторил, что США не готовы даже слушать об ограничении свобод стран, желающих вступить в НАТО.

Глава Белого дома согласился с российским предложением «идти путем дипломатии в ситуации вокруг Украины», особо отметив, что для дипломатии «достаточно места». «Нужно дать дипломатии все шансы на успех», - резюмировал он.

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