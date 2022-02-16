Сати Казанова объявила об эмиграции из России

Сати Казанова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Сати Казанова сообщила о своих планах покинуть Россию и поселиться в Италии. В 2017 году экс-солистка группы «Фабрика» вышла замуж за итальянского фотографа Стефано Тиоццо. Пока что супруги живут в Москве, однако, по словам Сати, большую часть жизни они намереваются провести в Европе. Казанова хочет постепенно закончить дела в России и переселиться на родину мужа.

Певица рассказала, что они с супругом купили дом в Италии. Однако поскольку в России у Сати работа и основной источник дохода, они много времени проводят в Москве. Со временем артистка хочет быть более «независимой территориально от России».

- У нас в Италии был дом, и, скорее всего, большую часть жизни мы проведем там. Пока мы в основном базируемся в Москве, и это из-за меня, поскольку моя работа, коллеги, музыканты — все это связано пока еще в большей степени с Россией. Я часто употребляю слово «пока», что говорит о том, что со временем я буду все больше и больше становиться независимой территориально от России, а значит, меня ничего держать не будет, - рассказала Сати в интервью порталу WMJ.

Артистка призналась, что иногда в их интернациональной семье сказывается разница менталитетов. Однако Стефано – очень терпеливый муж, поэтому в их доме всегда царит мир.

В 2017 году экс-солистка группы «Фабрика» вышла замуж за итальянского фотографа Стефано Тиоццо. Фото: Инстаграм.

В 2020 году Сати надолго оказалась разлученной с мужем. Когда в начале пандемии коронавируса Европа закрыла границы, ее избранник остался в Италии, а она – в России. Казанова решила переждать период самоизоляции вместе с семьей в родной Кабардино-Балкарии. Несколько месяцев супруги общались только по видеосвязи, прежде чем нашли способ воссоединиться. Сати и Стефано смогли лично увидеться только в июле 2020 года. Артистка не смогла больше ждать, когда откроются границы, и улетела к мужу в Италию через Беларусь.

- Из Москвы я добралась на машине до столицы Белоруссии, оттуда меня беспрепятственно выпустили, хотя там довольно строгий контроль. Много кого разворачивали на моих глазах, и человек в расстроенных чувствах просто возвращался домой. На основании тех документов, которые у меня были, а именно: свидетельства о браке и приглашения от мужа — меня выпустили, - рассказывала Сати.

До встречи со Стефано певица несколько лет состояла в отношениях с состоятельным мужчиной. В 2011 году богатый покровитель подарил Сати роскошную трехкомнатную квартиру в элитном доме, расположенном рядом с «Мосфильмом», которую он обставил эксклюзивной мебелью от Versace. Имя возлюбленного Сати не называла - лишь говорила, что он живет за границей и в Москве бывает наездами. Однако СМИ быстро вычислили, что покровителем Сати стал казахский миллиардер Тимур Кулибаев. Его состояние Forbes оценивает в 3 миллиарда долларов.

По словам Сати, ее избранник был женат, но она так сильно влюбилась, что долго терпела статус любовницы и даже была готова стать его младшей женой.

- Я не могу сказать его имя, так как он был женат, да и сейчас в браке. Однако я очень любила этого человека, даже планировала родить ему ребенка, - рассказала артистка в программе «Секрет на миллион». - С ним я была, как нежный цветок. Он дарил мне бриллианты, потом приобрел машину. Через полтора года подарил мне квартиру, я была так ему благодарна! Думаю, его супруга догадывалась обо всем происходящем, ведь у таких влиятельных людей всегда есть кто-то на стороне.