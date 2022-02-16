«Грубил, пил, ему было на всех плевать»: Бледанс рассказала о хамском поведении Валерия Николаева на съемках

Валерий Николаев. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Звезда сериала «День рождения Буржуя» Валерий Николаев вновь угодил в скандал. Сначала 56-летнего актера задержали за вождение в нетрезвом виде, затем он устроил дебош в тюремном изоляторе. А в итоге оказался в психиатрической клинике. У артиста подозревают алкогольную и наркотическую зависимость (в его моче якобы обнаружили каннабиноиды - следы марихуаны), а также биполярное расстройство. Звездные коллеги Николаева говорят, что тревожные «звоночки» в его поведении были и раньше. Актриса Эвелина Бледанс рассказала, что Николаев на съемках вел себя неадекватно и даже сорвал шоу.

- Никогда не забуду, как Николаев сорвал съемки фестиваля цирка «Идол», который мы вели с Эдгаром Запашным. Он ворвался к нам на сцену и вел себя абсолютно неадекватно, - рассказала актриса "Вечерней Москве".

Еще один неприятный случай произошел на съемках авторского шоу Бледанс «Человек-невидимка». Тогда, по словам Эвелины, Валерий позволил себе выпить перед тем, как выйти на съемочную площадку.

- Он грубил, пил, делал все что хотел, ему было на всех плевать, - вспоминает Бледанс. - Тем не менее мне очень жаль его, хотя я с ним сталкивалась не в самые лучшие времена, когда он буянил. Однако я стараюсь забывать старые обиды и не фиксироваться на них. Честно говоря, я очень расстроена информацией о его госпитализации в психбольницу. С другой стороны, все лечится, и, наверное, это тот случай, когда его еще можно спасти.

Эвелина Бледанс. Фото: Борис КУДРЯВОВ

За пьяную езду Николаева задержали 11 февраля. Актер сидел в одном из московских изоляторов, пока у него не случился конфликт с сокамерником. Мужчина якобы облил его кипятком. Николаев написал заявление, в котором указал, что у него обожжено 40% тела. Взывая к справедливости, Валерий подчеркнул, что является главным кормильцем жены и их семимесячного сына. Однако, осмотрев артиста, медики не обнаружили у него никаких повреждений кожи. А вот психическое состояние задержанного вызвало у них серьезное опасение. В итоге Николаева отправили в психиатрическую клинику.

Звезда отечественных сериалов не скрывал, что имеет стойкую тягу к алкоголю. Но с 2016 года не пил. Говорят, Валерий закодировался после того, как в феврале 2016 года его задержали за вождение в нетрезвом виде. В вынужденный период трезвости актер активно снимался в сериалах и выступал в театральных спектаклях. Семь месяцев назад у него родился сын Никита. Наследника ему родила жена – 37-летняя воздушная гимнастка Эльмира Земскова. Но, видимо, Николаев снова сорвался. Накануне задержания он покинул популярное телешоу «Танцы со звездами», в котором снимался. Николаев и его партнерша «вылетели» по итогам зрительского голосования.