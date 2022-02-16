Бельгия намерена перейти на четырехдневную рабочую неделю

Кроме того, в принятом документе особо оговаривается право работников отключать свои телефоны и гаджеты после окончания рабочего дня Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Многопартийное коалиционное правительство Бельгии согласовало пакет реформ трудового права, который позволит нанятым работникам в самое ближайшее время перейти на 4-дневную рабочую неделю. Кроме того, в принятом документе особо оговаривается право работников отключать свои телефоны и гаджеты после окончания рабочего дня и таким образом игнорировать сообщения от начальства, не опасаясь быть при этом наказанным.

Все это пока имеет статус законопроекта, но в правительстве уверены, что закон будет скоро принят. Глава кабинета министров страны Александр де Кроо заявил, что реформа «сделает и людей, и бизнес только сильнее».

Перевод на четырехдневку будет зависеть только от желания работника. Предполагается, что в случае такого выбора работодатель будет обязан согласиться на это, как минимум, на полгода. Затем работник может принять решение о возврате к пятидневной рабочей неделе.

Что же касается права подчиненных не отвечать на звонки или текстовые сообщения начальства в нерабочее время, то эта норма уже действует для всех федеральных служащих Бельгии. На частный сектор ее распространят уже в марте. Обязательной она станет для всех частных предприятий, в штате которых числятся 20 человек и более.

Первой страной в мире, проведшей масштабный эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю, стала Исландия. И хотя по его итогам был сделан вывод, что сокращение рабочих часов не приводит к потерям, полная рабочая неделя по-прежнему длится там пять дней.