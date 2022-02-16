Из-за клеветы в адрес России адвокату Хиллари Клинтон теперь самому понадобились адвокаты

Адвокат лгал представителю ФБР о своей незаинтересованности, в то время как сам являлся оплачиваемым сотрудником избирательного штаба Хиллари Клинтон Фото: REUTERS

Следователи, продолжающие изучать вмешательство России в американские выборы 2016 года, предъявили обвинения известному в США адвокату Майклу Сассману: по заявлению правоохранителей, адвокат лгал представителю ФБР о своей незаинтересованности, в то время как сам являлся оплачиваемым сотрудником избирательного штаба Хиллари Клинтон.

В сентябре 2016 года Сассман, во время встречи с тогдашним генсоветником ФБР Джеймсом Бейкером, передал документы якобы подтверждающие связи между возглавляемой Дональдом Трампом компанией с одним из российских банков. При этом Сассман позиционировал себя исключительно как «добропорядочного гражданина», не говоря ни слова о том, что является сотрудником избирательного штаба оппонента Трампа на президентских выборах.

Теперь адвокату пришлось прибегнуть к помощи коллег – защищать его взялись юристы из Perkins Coie, которые утверждают, что их клиент ничего не нарушил.

– Любое судебное преследование здесь было бы безосновательным, беспрецедентным и необоснованным отклонением от аполитичного и принципиального способа, которым Министерство юстиции США должно выполнять свою работу. Мы уверены, что если Сассману будет предъявлено обвинение, он одержит победу в суде и защитит свое доброе имя, – заявили в юридической компании журналистам.

В свое время расследование в отношении Трампа вел спецпрокурор Роберт Мюллер, в свое время занимавший пост директора ФБР. В результате тщательного изучения материалов дела, связей Трампа с Россией так и не было найдено.