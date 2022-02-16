Бухгалтеры поставили под сомнение финансовую отчетность компаний Трампа

Суть предъявляемых к компании Трампа претензий состоит в том, что финансовые отчеты компании использовались для обмана кредиторов Фото: REUTERS

Международная компания Mazars, предоставляющая услуги в сфере бухгалтерского учета и аудита, заявила об отказе от сотрудничества с Trump Organization. Об этом руководство Mazars USA уведомило руководителя юридической службы компании Трампа Алана Гартена.

Причиной для разрыва многолетних связей с Trump Organization стало расследование генпрокуратурой Нью-Йорка дела о мошенничестве, в рамках которого для дачи показаний были приглашены дочь экс-президента США Дональда Трампа Иванка и его сын Дональд-младший.

Помимо уведомления о расторжении договора о сотрудничестве в Mazars также заявили, что отныне не могут поручиться за правильность финансовой отчетности Trump Organization в период с 2011 по 2020 годы.

– Этот вывод частично основан на документах, поданных генеральным прокурором Нью-Йорка 18 января 2022 года, нашем собственном расследовании и информации, полученной из внутренних и внешних источников, – рассказал главный юрист компании Уильям Келли.

Кроме того, он сообщил, что все отчеты были составлены на основании документов, предоставляемых фирмой-клиентом.

В Trump Organization посокрушались по поводу отказа Mazars от сотрудничества, но признали, что работа компании была выполнена с учетом всех стандартов и принципов, применяемых в бухгалтерском деле.

Суть предъявляемых к компании Трампа претензий состоит в том, что финансовые отчеты компании использовались для обмана кредиторов при привлечении солидных сумм заимствованных средств.

По мнению представителя Trump Organization, заявление Mazars USA делает расследование прокуратуры, как минимум, спорным.