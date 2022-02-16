Еда будущего: Евросоюз одобрил сверчков в качестве альтернативы мясу

Для разведения сверчков и других жуков не используются гормоны, их можно назвать источником чистого белка Фото: Shutterstock

Власти Европейского союза одобрили новый вид еды, которую теперь разрешено употреблять в пищу обитателям Старого света. В Брюсселе считают, что сверчки в замороженном, сушеном или порошкообразном виде безопасны для здоровья. Также прямокрылых насекомых можно «жарить, варить и печь».

Это не первый раз, когда в ЕС разрешили использовать насекомых в качестве еды. В начале прошлого года Европейское агентство по безопасности продуктов питания впервые одобрило «поедание» человеком личинок желтых мучных червей, которых раньше применяли только в качестве корма для домашних животных.

Есть подобные производства и на территории бывшего СССР. Например, в Минске существует необычная ферма: вместо привычных коров и кур там разводят сверчков, червей и тараканов. Пока - на корм экзотическим животным, но в ближайшем будущем ее владельцы собираются продавать насекомых и муку из них и людям.

Существуют аналогичные инициативы и в России. Как пишет «Интерфакс» в конце прошлого года Российский союз промышленников и предпринимателей сообщил, что подготовил для правительства план по развитию рынка сельскохозяйственных и пищевых технологий, в том числе за счет мер государственного стимулирования производства альтернативных продуктов питания, включая «белки насекомых».

Впрочем, подобные проекты в России существуют и без помощи государства. Как писал kp.ru ученые из петербургского ИТМО разработали новую пищевую добавку из хитинового порошка, полученного из панцирей саранчи.

Комментарий эксперта

Елена Соломатина - врач-диетолог, кандидат медицинских наук

- Сверчки и вообще насекомые – это еда будущего. Сейчас все озабочены тем, чтобы сократить выбросы парниковых газов в атмосферу, а животные, которые традиционно выращиваются человеком как источники мяса (свиньи, коровы, бараны), являются, как считается, одними из главных виновников глобального потепления. Например, коровы выделяет в атмосферу огромные объемы метана через свою отрыжку, а вот во время выращивания жуков климатический след намного меньше, не говоря уже о том, что это просто дешевле с точки зрения экономики – нужно меньше корма, воды, территории.

Да и само «мясо» насекомых можно назвать диетическим. Для разведения сверчков и других жуков не используются гормоны, их можно назвать источником чистого белка. Если говорить о вреде подобной пищи для человека, то тут проблемы могут возникнуть только у тех, кто страдает от аллергии на какие-то специфические части насекомых, например, хитиновый покров.

Думаю, что пока большая часть «белка насекомых» будет производиться в виде белковой муки, чтобы не вызывать отвращение. Может быть, чуть позже будут уже готовить жуков в «натуральном виде», как это делают, например в азиатских и африканских странах. В любом случае сейчас это одна из основных тенденции в мировой пищевой промышленности, и от этого никуда не деться.