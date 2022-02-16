Видео возвращающейся из Крыма боевой техники опубликовало Минобороны

Эшелон с военной техникой подразделений Южного военного округа пересекает Крымский мост

На кадрах видео, которое распространило Минобороны России эшелон с военной техникой подразделений Южного военного округа пересекает Крымский мост. Он перевозит боевую технику с Крымского полуострова к пунктам постоянной дислокации.

- Подразделения Южного военного округа (ЮВО), завершившие участие в тактических учениях на полигонах Крымского полуострова, совершают марши в пункты постоянной дислокации железнодорожным транспортом. Личный состав подразделения осуществил погрузку бронетехники на гусеничном ходу – танков, боевых машин пехоты и самоходных артиллерийских установок на железнодорожные платформы на станциях погрузки. Воинскими эшелонами боевую технику и военнослужащих доставят в пункты постоянной дислокации воинских частей, - сообщили в Минобороны России.

Об окончании плановых учений вчера также сообщил представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Он заявил, что подразделения Южного и Западного военных округов выполнившие задачи, приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт. Генерал-майор также отметил, что "отдельные подразделения совершат марши своим ходом в составе воинских колонн".

Между тем представитель Минобороны подчеркнул, что в Вооруженных силах России продолжается комплекс масштабных мероприятий оперативной подготовки войск и сил. В них принимают участие практически все военные округа, флоты и ВДВ. В это время в оперативно-важных районах мирового океана и акваториях морей, прилегающих к территории России, проводится серия военно-морских учений, в которых задействованы надводные корабли, подводные лодки и морская авиация.

Отметим, что учения не стали чем-то неожиданным для стран НАТО. В качестве наблюдателей были приглашены военные атташе по вопросам обороны при посольствах иностранных государств в Республике Беларусь и представители СМИ.