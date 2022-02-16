Фанаты Дани Милохина засомневались, что его сбил велосипедист в центре Москвы

Загадкой остается только фотография, которую также опубликовал Даня Милохин - не ней изображен патч с его куртки Stone Island Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Блогер Даня Милохин опубликовал на своей странице в Instagram фотографии, на которых видны ссадины на лице. По неподтвержденным данным, его сбил велосипедист, когда звезда TikTok вышел из личного автомобиля Maybach и стал доставать вещи из багажника. Блогер упал на асфальт и ударился головой. Все произошло 15 февраля возле торгового центра "Атриум", куда блогер приехал за покупками.

- Оп, - это единственное, что смог написать Даня Милохин к своим фотографиям.

В полицейских сводках такого происшествия нет значится.

- Это настоящие (ссадины)? Все хорошо? - засомневались поклонники из фан-клуба блогера.

- Надеюсь, что это грим.

- Съемки, наверное.

- Показуха.

- Я тебе говорил, предохраняйся, - написал друг и коллега Николай Басков.

Позже в комментарии пришел Ярослав Андреев - это продюсер Дани Милохина. Он показательно написал: "Кто обидел? Выезжаю". Хотя очевидно, что если бы с подопечным реально случилась беда, то нужен личный звонок на мобильный, а не комментарии в соцсетях. Позже появилась информация, что после того, как в него врезался велосипедист, артист упал на асфальт. Его поднял водитель. Собравшиеся рядом прохожие предложили вызвать скорую помощь, но блогер отказался, прыгнул в машину и первое, что стал делать - пилить селфи. Возле брови стремительно появилась шишка, а из раны сочилась кровь.

- И грустно, и смешно. Вот реально, только Даня способен на такое - быть сбитым велосипедом зимой. С Даней все ок. Не переживайте. Мозг не задет, - написал Ярослав Андреев.

Загадкой остается только фотография, которую также опубликовал Даня Милохин - не ней изображен патч с его куртки Stone Island.

- Вот и пояснил за шмот, - считают фанаты.

Объясним, что могут означать эти символы. "Поясни за шмот" в переводе со сленга это буквально следующее - объясни, какое ты право имеешь носить то, что сейчас на тебе надето, а если не сможешь - побьем. Побить могут и за подделки брендов. В 70-е годы среди скинхедов было несколько популярных брендов одежды, за такими вещами осталась дурная слава. Один из вызывающих вариантов - стоники (так ласково называют одежду фирмы Stone Island). Раньше такую одежду просто так не надевали. Она напрямую ассоциируется с буйными английскими фанатами, с хулиганством и даже с радикальными политическими направлениями, но сейчас эти бренды носят все подряд.

- Может Даню кто-то не узнал ночью и избил? - предполагают фанаты.

- Не советую в такой одежде в Ногинск приезжать, - посоветовала фанатка Анастасия Морохова.

Не исключают и варианты, что это было сделано намерено, чтобы подогреть аудиторию к новому ролику или клипу. Фанаты надеются, что это очередная странная выходка от Дани.

Сам же артист продолжает молчать и не комментируют случившееся. Одним из последних роликов, которым он поделился, был разбор его розового рюкзака. Милохин показал, что в нем лежат шорты для футбола, 100 рублей, жвачка, скотч. А еще широкий шарф и кепка, которые помогают спрятать лицо в людном месте. Но раны на лице, как оказалось, совсем не повод прятать звездное лицо.