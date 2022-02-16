«Грязные бомбы» и второй Чернобыль. Какой шантаж применит Украина после «несостоявшейся» войны

Кроме украинского ядерного оружия, которое пришлось забирать всем миром, на Украине осталось свыше сотни атомных объектов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Украина готовится или готовит?

Разумеется, вчера вечером, весь Донбасс ждал каких-то событий. Напомню, что западная пресса объявила «точные» сроки атаки – 16 февраля, три часа ночи. Ко мне вчера даже квартирные хозяева приехали на чай, надеясь, что я что-то знаю и поделюсь с ними информацией. Я не знал ничего, но готовился. Донецкие умельцы выправили мне все четыре (!) погнутых колесных диска – местные дороги суровы. Заправил машину под пробку, купил кое-каких продуктов длительного хранения и воду. С коллегами-военкорами договорились о точке встречи «в случае чего», а время встречи обозначили так: «когда начнется». Лег спать в носках и с тревогой в душе, но сразу не заснул. В соседнем дворе, чистый мужской голос пел-выводил, очень красиво «Мы жертвою пали…» и про Байкал и бродягу. В мертвецки-тихом городе, где после 11 вечера нет шума машин (комендантский час), этот концерт звучал, как в опере.

Никакой атаки или вторжения не было, но утро, действительно, принесло неприятные новости: «Украина обратилась к НАТО с просьбой предоставить средства радиационной и химической разведки, разминирования, а также внедорожники и медицинские средства».

Список из четырех страниц есть на сайте НАТО, это не фейк. Пройдемся по нему, чтобы понять, к чему готовится Украина?

70 тысяч костюмов химической и биозащиты

43 тысячи пар перчаток

180 водолазных костюмов

100 внедорожников

760 надувных лодок с моторами

55 мобильных и автономных полевых лагерей

260 металлоискателей (устройств для поиска мин)

10 бульдозеров, автокранов, экскаваторов

240 километров пожарных шлангов

По мелочи, Украине потребовались перевязочные средства, антибиотики, средства радиосвязи, десятки тысяч доз противошоковых препаратов, обезболивающих, антибиотиков.

Не нужно быть специалистом, чтобы догадаться – Украина готовится к масштабной катастрофе техногенного характера. Других выводов из прочтения этого списка помощи сделать невозможно.

Игры с атомом

В декабре 1991 года Верховный Совет СССР принял декларацию о прекращении существования Советского Союза. По итогам раздела СССР, Украине досталось 1900 ядерных боезарядов, 176 шахтных установок с межконтинентальными ракетами разных типов и 46 стратегических бомбардировщиков. Любопытно, что кодов для активации ядерного оружия украинские власти не имели – ими распоряжался Борис Ельцин. Еще более любопытно, что именно Вашингтон требовал забрать у будущих «небратьев» ядерное оружие и передать его России. Похоже, что в Вашингтоне знали то, о чем мы еще не догадывались.

Постановление Рады о безъядерном статусе Украины было принято еще в октябре 1991 года, но товарищ Кравчук, внезапно ставший паном, до последнего пытался саботировать вывоз ядерного оружия. Он даже успел включить 43 ракетную армию в состав украинских сбройных сил. Украинский МИД рассылал везде заявления о «праве собственности Украины на все компоненты ядерных боеголовок… дислоцированных на ее территории».

Боеголовки приходилось частично переправлять на утилизацию в Россию самолетами, что строжайше запрещено инструкциями. Но, других вариантов, чтобы лишить соседей самого смертоносного оружия, просто не было.

Бандеровцы на Майдане и даже с трибун Рады, пролили не мало слез о том, как «москали украли украинскую атомную бiмбу», но было поздно, а мир облегченно выдохнул. Но, не до конца.

Мирный атом в каждый дом

Кроме украинского ядерного оружия, которое пришлось забирать всем миром, на Украине осталось свыше сотни атомных объектов. От реакторов промышленных и учебных до могильников и хранилищ отходов. Вот официальная справка от Центра исследования кризисных ситуаций, оценка атомного потенциала Украины:

«Химическое производство, в том числе производство боеприпасов, ядерная промышленность - четыре АЭС. По количеству энергетических реакторов, а их на данный момент 15 на 4 АЭС, Украина занимает десятое место в мире и пятое в Европе, в том числе Запорожская АЭС с 6 энергоблоками общей установленной мощностью 6000 МВт, которая является крупнейшей в Европе. В условиях нарастающей нестабильности и активности негосударственных игроков любая из этих четырех АЭС может явиться потенциальным Чернобылем. Эта опасность многократно возросла с началом внутреннего вооруженного конфликта на Украине, несмотря на то, что все 4 АЭС находятся вне зоны непосредственных боевых действий (лишь Запорожская АЭС находится в непосредственной близости от этого района)».

4 февраля, какие-то деятели из украинского Нацкорпуса, опубликовали видео, на котором собирается «грязная бомба»

Согласитесь, справка вызывает, мягко говоря, некоторое беспокойство у нормальных людей и приступы оживления у безмозглых идиотов, которых на нынешней Украине хватает. Более того, зачастую идиоты имеют политическую власть, оружие и сбиты в парамилитарные формирования. Еще в 2014 году необандеровцы из Рады внесли проект закона о денонсации Договора о нераспространении ядерного оружия и даже на коленке подсчитали, что Украине нужно 3.4 млрд долларов и два года, чтобы вернуться в «клуб ядерных стран». Бандеровцы попроще, «атошные» и уличные очень любили рассуждать о том, как они сделают «грязную бомбу» (устройство, применение которого не вызывает цепную реакцию и ядерный взрыв, а приводит к радиационному заражению людей, объектов и территорий – прим.ред.). Я работал в 2006 году в Чернобыльской зоне, жил там, передвигался по ней свободно и видел неохраняемые могильники, в которых, при отсутствии ума, можно добыть тонны земли зараженной радиацией и прилично фонящей. Близко к этим холмикам, утыканным табличками со знаком радиации, подходить было просто страшно, радиометр в руках визжал.

Все это можно было бы счесть паникерством, которое разводит журналист, сидящий в зоне боевых действий и повредившийся умом. Но, 4 февраля, какие-то деятели из украинского Нацкорпуса, опубликовали видео, на котором собирается «грязная бомба»: взрывчатка, мешки с какими-то якобы радиоактивными материалами, таймер, радиометр показывает какие-то запредельные значения… К видео было много вопросов (резиновые перчатки, как средство защиты, некорректно работающий радиометр), но сам факт появления ролика уже настораживает. Наконец, три дня назад, читатели прислали мне сообщение из якобы официального телеграм-канала, называющегося «Запорожская АЭС».

Там было сказано примерно следующее: «Мы знаем, как встретить оккупантов. Мы запустим наши реакторы в разнос и даже не сомневайтесь, среди нас найдется один смелый человек, который нажмет кнопку».

Как опытный боец информационного фронта, замечу, что такие вбросы не появляются просто так, это элементы с помощью которых создается некая информационная среда, а запредельные, невозможные бредни верифицируются общественным сознанием. Становятся почти что реальными. Но, самое ужасное, что запрос Украины на специфическую помощь от НАТО – это факт, хотя, тоже может быть элементом информационной войны. Попыткой заставить Запад вмешаться в украинские дела с помощью самого страшного шантажа – атомного. Или легализовать вмешательство Запада с помощью атомной техногенной катастрофы. Обвинить Россию в преступлении против человечества. Вариантов тут множество.

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