Президент Сербии вручил государственную награду главе Международной Ассоциации бокса Умару Кремлеву

Президент Международной Ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев и высший наблюдатель Федерации Бокса России, руководитель Службы безопасности президента РФ Алексей Рубежной получили высокую награду от президента Сербии Александра Вучича. Глава государства вручил представителям России орден Звезды Карагеоргия второй степени.

Награда была вручена за «взаимодействие между странами и весомый вклад в развитие бокса». В конце 2021 года в Белграде прошел чемпионат мира по боксу, ставший ярким спортивным событием в жизни Сербии. Умар Кремлев и Алексей Рубежной приняли в его организации активное участие. Президент Александр Вучич выразил главе IBA благодарность за профессиональное и эффективное сотрудничество между нашими странами, а также за вклад в развитие мирового бокса.

Умар Кремлев подчеркнул, что для него большая честь участвовать в развитии сербского спорта.

- В прошлом году Белград стал столицей мирового бокса, ведь здесь прошло одно из самых знаковых событий – чемпионат мира по боксу среди мужчин, лучшие боксеры планеты боролись за звание чемпиона мира. Спасибо сербскому народу, министерству спорта, правительству страны, федерации бокса Сербии, всем спортивным функционерам, причастным к данному событию. И конечно, всем боксерам, тренерам и командам! – поблагодарил президент Международной Ассоциации бокса, отметив, что благодаря усилиям всех сторон международный чемпионат прошел на самом высоком уровне.

Одним из примеров тесного сотрудничества между нашими странами является новый тренировочный центр для сербских боксеров. Современный комплекс строится в Сербии при участии Федерации бокса России. Центр станет основной площадкой для тренировок будущих сербских чемпионов.

Церемония награждения состоялась 15 февраля, когда в балканской стране отмечают национальный праздник - День Государственности Сербии. Почетными гостями премии, которая прошла в Белграде во Дворце Сербии, стали известный американский актер Джонни Депп, сербский артист Милош Бикович, глава министерства спорта Сербии Ваня Удовичич, президент Федерации бокса Сербии Ненад Боровчанин и многие другие. Голливудский актер Джонни Депп получил из рук президента страны золотую медаль за поддержку, укрепление и популяризацию творческого потенциала и культуры Сербии.