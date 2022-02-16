Ветер и разница во времени: Почему некоторые соревнования Олимпиады-2022 проводят вечером?

Расписание составляется таким образом, чтобы соревнования по самым популярным дисциплинам смогли посмотреть как можно больше зрителей. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Олимпийские игры в Пекине смотрят болельщики во всем мире – а это 24 часовых пояса. Только в Москве разница во времени с Пекином составляет 5 часов, так что фанатам зимних видов спорта приходится вставать рано утром, чтобы посмотреть многие соревнования. Состязания по некоторым дисциплинам, напротив, проходят вечером. Как составляется олимпийское расписание и от чего оно зависит?

Составляя график соревнований, организаторам Игр приходится учитывать сразу несколько факторов, сообщает издание «Жэньминь жибао». Первый – это погода. Зимние Олимпийские игры в Китае проходят в трех спортивных кластерах: в Пекине, Яньцине и Чжанцзякоу. В китайской столице выступают представители ледовых видов спорта – фигуристы, хоккеисты и керлингисты. Биатлонисты, горнолыжники, саночники и бобслеисты соревнуются в горах Яньцин и Чжанцзякоу. Организаторам приходится переносить состязания на вечер из-за ветра. В вечернее время в зоне соревнований сила ветра меньше, и он оказывает наименьшее влияние на лыжные состязания. Днем в горах холодно, а у подножия гор теплее, и эффект нисходящего воздушного потока более заметный. В результате днем скорость ветра всегда выше. Вечером равнины быстро охлаждаются, разница в температурах в горной и в равнинной местности оказывается небольшая, и, соответственно, скорость ветра снижается.

Второй фактор, который приходится учитывать, – это разница во времени. Расписание составляется таким образом, чтобы соревнования по самым популярным дисциплинам смогли посмотреть как можно больше зрителей. Например, чтобы болельщики из Северной Европы и Северной Америки, где зимние виды спорта более развиты, имели возможность наблюдать за состязаниями в удобное для них время.

Напомним, зимние Олимпийские игры в Пекине открылись 4 февраля и завершатся 20 февраля. В соревнованиях участвуют около трех тысяч спортсменов из 95 стран. Столица Китая стала первым городом мира, принимающим одновременно и летние, и зимние Олимпийские игры. Летняя Олимпиада в Пекине проводилась в 2008 году.