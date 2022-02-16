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Спорт16 февраля 2022 9:15

Ветер и разница во времени: Почему некоторые соревнования Олимпиады-2022 проводят вечером?

Организаторам Игр приходится учитывать сразу несколько факторов
Источник:kp.ru
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Расписание составляется таким образом, чтобы соревнования по самым популярным дисциплинам смогли посмотреть как можно больше зрителей.

Расписание составляется таким образом, чтобы соревнования по самым популярным дисциплинам смогли посмотреть как можно больше зрителей.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Олимпийские игры в Пекине смотрят болельщики во всем мире – а это 24 часовых пояса. Только в Москве разница во времени с Пекином составляет 5 часов, так что фанатам зимних видов спорта приходится вставать рано утром, чтобы посмотреть многие соревнования. Состязания по некоторым дисциплинам, напротив, проходят вечером. Как составляется олимпийское расписание и от чего оно зависит?

Составляя график соревнований, организаторам Игр приходится учитывать сразу несколько факторов, сообщает издание «Жэньминь жибао». Первый – это погода. Зимние Олимпийские игры в Китае проходят в трех спортивных кластерах: в Пекине, Яньцине и Чжанцзякоу. В китайской столице выступают представители ледовых видов спорта – фигуристы, хоккеисты и керлингисты. Биатлонисты, горнолыжники, саночники и бобслеисты соревнуются в горах Яньцин и Чжанцзякоу. Организаторам приходится переносить состязания на вечер из-за ветра. В вечернее время в зоне соревнований сила ветра меньше, и он оказывает наименьшее влияние на лыжные состязания. Днем в горах холодно, а у подножия гор теплее, и эффект нисходящего воздушного потока более заметный. В результате днем скорость ветра всегда выше. Вечером равнины быстро охлаждаются, разница в температурах в горной и в равнинной местности оказывается небольшая, и, соответственно, скорость ветра снижается.

Второй фактор, который приходится учитывать, – это разница во времени. Расписание составляется таким образом, чтобы соревнования по самым популярным дисциплинам смогли посмотреть как можно больше зрителей. Например, чтобы болельщики из Северной Европы и Северной Америки, где зимние виды спорта более развиты, имели возможность наблюдать за состязаниями в удобное для них время.

Напомним, зимние Олимпийские игры в Пекине открылись 4 февраля и завершатся 20 февраля. В соревнованиях участвуют около трех тысяч спортсменов из 95 стран. Столица Китая стала первым городом мира, принимающим одновременно и летние, и зимние Олимпийские игры. Летняя Олимпиада в Пекине проводилась в 2008 году.

Олимпийский Пекин