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Происшествия16 февраля 2022 9:26

Бастрыкин поручил возбудить дело по факту избиения мигрантами женщины, которая защищала дочь

Нападение произошло на остановке общественного транспорта, где женщина была вынуждена встретить ребенка
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Комментарии (14)Комментарии (14)(14)
Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту причинения травм девушке и ее матери в Екатеринбурге

Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту причинения травм девушке и ее матери в Екатеринбурге

Фото: Следственный комитет России

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту причинения травм девушке и ее матери в Екатеринбурге.

- В СМИ появились сведения, что в Екатеринбурге компания, состоящая из жителей соседних республик, избила девушку и ее маму. По словам девушки, конфликт начался в автобусе: несколько молодых людей начали приставать к девушке, в том числе распуская руки и не стесняясь в выражениях. Тогда она попросила свою маму встретить ее на конечной остановке, где компания напала на них, причинив многочисленные травмы, - сообщили в СК России.

В местных СМИ были также опубликованы кадры с лицами нападавших, которые девушка сняла еще в автобусе. В ряде сообщений говорится, что ее мама попала в больницу с побоями, которые нанесли мигранты.

Жители Екатеринбурга в своих комментариях утверждают, что и ранее в этом районе города уже были случаи нападения подобных компаний на других людей. По мнению местных жителей, должной реакции со стороны правоохранительных органов не последовало.

- Председатель Следственного комитета России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ по Свердловской области Анатолию Надбитову незамедлительно возбудить уголовное дело по факту избиения двух женщин, установить лиц, причастных к совершению преступления, и ходатайствовать об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства, - заявили в СК России.

В ведомстве подчеркнули, что за последнее время тема преступности мигрантов приобретает все более острый характер, что вызывает напряженность в обществе. Касается это не только столичного региона, но и других городов. С участием трудовых мигрантов всё чаще регистрируются факты грубого нарушения общественного порядка, массовых драк, нападений на сотрудников правоохранительных органов. Наметилась тенденция к распространению среди них противоправных деяний, имеющих повышенную общественную опасность, среди которых изнасилования.

Напомним, ранее главой ведомства Александром Бастрыкиным, который вошел в состав Межведомственной комиссии Совета Безопасности России по вопросам совершенствования государственной миграционной политики, уже отмечались необходимые меры для решения этой проблематики. Кроме того, в рамках ряда совещаний Совета Безопасности России обозначен комплекс предложений, в том числе уголовно-правового, социального и экономического характера, для предупреждения незаконной миграции, профилактики преступности среди мигрантов и адаптации прибывающих в страну в российском обществе.

- Следственный комитет и впредь намерен оперативно реагировать на подобные преступные проявления, давая им всестороннюю оценку, а также продолжит работу по формированию предложений для стабилизации ситуации в этом направлении, - отмечается в сообщении ведомства.

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