Бастрыкин поручил возбудить дело по факту избиения мигрантами женщины, которая защищала дочь

Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту причинения травм девушке и ее матери в Екатеринбурге Фото: Следственный комитет России

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту причинения травм девушке и ее матери в Екатеринбурге.

- В СМИ появились сведения, что в Екатеринбурге компания, состоящая из жителей соседних республик, избила девушку и ее маму. По словам девушки, конфликт начался в автобусе: несколько молодых людей начали приставать к девушке, в том числе распуская руки и не стесняясь в выражениях. Тогда она попросила свою маму встретить ее на конечной остановке, где компания напала на них, причинив многочисленные травмы, - сообщили в СК России.

В местных СМИ были также опубликованы кадры с лицами нападавших, которые девушка сняла еще в автобусе. В ряде сообщений говорится, что ее мама попала в больницу с побоями, которые нанесли мигранты.

Жители Екатеринбурга в своих комментариях утверждают, что и ранее в этом районе города уже были случаи нападения подобных компаний на других людей. По мнению местных жителей, должной реакции со стороны правоохранительных органов не последовало.

- Председатель Следственного комитета России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ по Свердловской области Анатолию Надбитову незамедлительно возбудить уголовное дело по факту избиения двух женщин, установить лиц, причастных к совершению преступления, и ходатайствовать об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства, - заявили в СК России.

В ведомстве подчеркнули, что за последнее время тема преступности мигрантов приобретает все более острый характер, что вызывает напряженность в обществе. Касается это не только столичного региона, но и других городов. С участием трудовых мигрантов всё чаще регистрируются факты грубого нарушения общественного порядка, массовых драк, нападений на сотрудников правоохранительных органов. Наметилась тенденция к распространению среди них противоправных деяний, имеющих повышенную общественную опасность, среди которых изнасилования.

Напомним, ранее главой ведомства Александром Бастрыкиным, который вошел в состав Межведомственной комиссии Совета Безопасности России по вопросам совершенствования государственной миграционной политики, уже отмечались необходимые меры для решения этой проблематики. Кроме того, в рамках ряда совещаний Совета Безопасности России обозначен комплекс предложений, в том числе уголовно-правового, социального и экономического характера, для предупреждения незаконной миграции, профилактики преступности среди мигрантов и адаптации прибывающих в страну в российском обществе.

- Следственный комитет и впредь намерен оперативно реагировать на подобные преступные проявления, давая им всестороннюю оценку, а также продолжит работу по формированию предложений для стабилизации ситуации в этом направлении, - отмечается в сообщении ведомства.