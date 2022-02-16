Звезды на светской кинопремьере: Лариса Долина в коже и Наргиз с новым мужем

Елена Малышева, Арина Шарапова и Лариса Долина на премьере фильма "Одиннадцать молчаливых мужчин". Фото: Иван МАКЕЕВ

На светской премьере ленты "Одиннадцать молчаливых мужчин" от Алексея Пиманова, знакомого зрителям по долгоиграющей телепрограмме "Человек и закон", появились самые разные знаменитости от Эдгарда Запашного до министра культуры Ольги Любимовой. Последняя, правда, перед камерами не блистала, а скромно заняла место в первом ряду - но и здесь репортеры узнали чиновницу.

Ольга Любимова. Фото: Иван МАКЕЕВ

А вот на красной дороже этим вечером было шумно: обсуждали и футбол (фильм рассказывает о легендарных победах "Динамо" над англичанами в 1945 году), и олимпийские игры с переживаниями за Камилу Валиеву, и перемены в личной жизни на фоне недавнего Дня Святого Валентина. Так, 51-летняя Наргиз Закирова внезапно призналась, что вышла замуж за техника из своей команды Антона Ловягина, с которым счастлива уже восемь лет.

- Он младше меня на 12 лет, но это совершенно не ощущается, - заверила певица kp.ru.

Наргиз. Фото: Иван МАКЕЕВ

Наргиз с мужем Антоном Ловягиным. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Супруги Стриженовы хотели незаметно пробежать перед камерами, но их остановил невинный вопрос журналистов - мол, любите ли футбол и за какую команду болеете.

- Это провокация прямо на входе! - замахал руками Александр Стриженов, известный своей любовью к "Спартаку". - Но я в курсе, что этот фильм о легендарном составе "Динамо". Эти ребята делали то, что сегодняшнее "Динамо" сделать не может, а сегодняшний "Спартак" и тем более. "Зенит"? Да я бы вообще исключил эту команду из Чемпионата России. "Спартак" - чемпион!

Александр и Екатерина Стриженовы. Фото: Иван МАКЕЕВ

А вот Екатерине Стриженовой оказались ближе Олимпийские игры.

- Следим, конечно. Как девочки наши выступали, молодцы! Я вообще не знаю, как они смогли собраться и выйти в таком напряжении, под таким прессингом, - похвалила телеведущая наших фигуристок. - Я за них очень болею! А что касается футбола, я не понимаю, неужели со всей страны мы не можем найти 11 человек, которые бы побеждали? Если раньше могли, значит, сможем и сейчас - давайте наконец это докажем.

Учиться футболу пришлось даже актерам - от помощи дублеров-спортсменов режиссер отказался. Так, Роман Курцын, сыгравший вратаря Алексея Хомича, с нуля осваивал футбольную науку.

- Хомич - наша первая мировая звезда футбола, он достоин звания русского тигра, - поделился исполнитель главной роли. - У нас с ним, кстати, день рождения в один день - я считаю, это знак свыше (Хомич родился 14 марта 1920 года, Курцын - 14 марта 1985. - Ред.). До этого проекта я не играл в футбол вообще. Когда выбирали ребят на главные роли, Пиманов, безусловно, хотел брать актеров-футболистов. И когда он пробовал меня на вратаря и понял, что я полная дырка, то, наверное, расстроился. Он сам пинал мне по воротам, но я пропустил все мячи. В итоге я пообещал, что за две неделю стану вратарем не хуже Хомича. После дневных смен ездил на ночные тренировки и свое обещание выполнил.

Алексей Пиманов с женой Ольгой Погодиной. Фото: Иван МАКЕЕВ

Лариса Долина. Фото: Иван МАКЕЕВ

Однако, спортивный экшн не обошелся без травм.

- Через два часа съемок на воротах я порвал грудную мышцу и на протяжении восьми часов так и играл с оторванной мышцей, просто вколов обезболивающее, - признался Курцын. - И только после смены мне поехал на операцию, сказал врачам: "Почините меня, мне завтра сниматься". А после операции попросил сотрудников отеля набрать мне ванну льда, потому что я был весь в синяках. Но к счастью, на мне все заживает как на собаке!

Роман Курцын и Евгения Лапова. Фото: Иван МАКЕЕВ

Юлия Савичева. Фото: Иван МАКЕЕВ

КСТАТИ

О ЧЕМ ФИЛЬМ "ОДИННАДЦАТЬ МОЛЧАЛИВЫХ МУЖЧИН"

Ноябрь 1945 года. В Лондон прилетают футболисты московского «Динамо», чтобы сыграть серию матчей с непобедимыми до этого британскими командами, в числе которых – «Челси» и «Арсенал». Очаровательная английская корреспондентка решает сотворить сенсацию, влюбив в себя лучшего игрока русских, и выбирает самую симпатичную «жертву» среди советских спортсменов. Поживиться за счет турне, игры в рамках которого посетят сотни тысяч болельщиков, намерены и местные нечистоплотные букмекеры… Но «одиннадцать молчаливых мужчин», как окрестили отечественных футболистов англичане, преподнесут всем немало сюрпризов.

Эдгард Запашный. Фото: Иван МАКЕЕВ

Основанная на реальных событиях невероятная история, полная романтики, доброго юмора, шпионских приключений и футбольных страстей. Наши футболисты не только не проиграли ни одного матча, но и завоевали сердца английской публики, полностью перевернув ее представление о русском человеке и советской стране. «Динамо» стало символом нового мира, который зарождался на руинах Второй мировой войны.

Татьяна Устинова. Фото: Иван МАКЕЕВ