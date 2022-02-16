В Подмосковье задержанный полицейскими "смылся" через туалет прямо в наручниках

Гапуржанова снова ищут Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

О, сколько мы видели подобных сцен в кино! Человек оказался в сложной ситуации - полицейские его поймали или, например, бандиты (да, бывают варианты), он остроумно отпрашивается в туалет и тихонько тикает через окно на волю. И ищи-свищи! Полицейские из подмосковной Балашихи, задержавшие накануне мигранта из списков международного розыска, таких фильмов, видимо, не смотрел. А может и наоборот прекрасно их помнили. Поскольку своего задержанного они отпустили в туалетную комнату в наручниках. Были уверены, что с «браслетами» на запястьях товарищ бежать не станет. А он побежал…

Дело было так.

14 февраля гаишники остановили машину, за рулем которой сидел некий 39-летний Акмалжан Гапуржанов. Гражданин Киргизии. При этом регистрация на территории России у него истекла. Пробили по базам. А человечек-то, оказывается в международном розыске! В 2014-м он с приятелями на родине в Киргизии участвовал в драке, стал фигурантом уголовного дела по статье «хулиганство». Светило до 5 лет, поэтому Гапуржанов сбежал в Россию. Работал, насколько известно, на стройках. И, что интересно, в течение нескольких лет отправлял киргизским милиционерам приветы через свои соцсети - исправно выкладывал новые фотки и указывал, что живет в Москве.

И вот эдакого молодца задержали.

- Сотрудники ГИБДД отвезли его к следователю, - рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах. - По правилам, до официального ареста мужчину должны были содержать в изоляторе временного содержания при городском ОВД. Но во время допроса задержанный заявил, что очень болен, ему нужна постоянная медпомощь и в камере он умрет. Поэтому полицейские повезли его в травмпункт, чтобы врачи посмотрели на состояние здоровье мигранта.

Дальше вы знаете: отпросился в туалет и через окошко улизнул прямо в наручниках.

Словом, Гапуржанова снова ищут. А сопровождавшие его сотрудники полиции стали фигурантами служебной проверки.