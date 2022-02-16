Танковая армия Западного военного округа начала возвращаться с учений

Боевая техника будет переброшена железной дорогой на тысячу километров в район постоянной дислокации

Много шума наделали маневры российских войск в мире. Оказывается, с ноября иностранные посольства и представительство ЦРУ в Киеве активно подыскивали себе "зимние квартиры" во Львове. Многие даже успели сжечь бумаги, перерезать провода и переселиться. А нападения России на Украину так и не случилось: российские войска, как и планировалось, отработали учебные задачи и возвращаются в свои воинские части.

- Подразделения танковой армии Западного военного округа осуществляют погрузку на железнодорожные платформы для убытия в пункты постоянной дислокации после завершения плановых учений, - комментируют кадры погрузки боевой техники на железнодорожные платформы в Минобороны России.

По данным ведомства, после завершения плановых учений танкисты совершат марш в пункты постоянной дислокации на расстояние около тысячи километров.

- По прибытию в пункты постоянной дислокации боевая техника будет обслужена и подготовлена к проведению дальнейших плановых мероприятий боевой подготовки зимнего периода обучения, - отметили в Минобороны.

Об окончании учений вчера также заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Однако, это не означает, что в Вооруженных Силах России наступает какая-то передышка: в войсках продолжается комплекс масштабных мероприятий оперативной подготовки войск и сил, в которых принимают участие практически все военные округа, флоты и ВДВ.

Отметим, что плановые учения не стали неожиданностью для стран НАТО. На учения были приглашены наблюдатели и военные атташе по вопросам обороны при посольствах иностранных государств в Республике Беларусь и представители СМИ. 19-го февраля на один из практических этапов совместного учения "Союзная решимость -2022" будут приглашены журналисты, которые расскажут о результатах прошедших маневров.