Пенсия должна быть в три раза выше: Россияне рассказали, сколько денег им нужно для достойной жизни в старости

Для приятной старости россиянам нужно 55 тысяч рублей. Такой ответ дали более 90% россиян, опрошенных СберНПФ в крупных российских городах. Фото: Shutterstock

Для приятной старости россиянам нужно 55 тысяч рублей. Такой ответ дали более 90% россиян, опрошенных СберНПФ в крупных российских городах. Примечательно, что за год запросы россиян выросли на 10 тысяч рублей. И средняя сумма стала еще сильнее отличаться от реальной пенсии. По данным Минтруда, после недавней индексации средняя пенсия неработающего пенсионера в России составляет без малого 19 тысяч рублей.

- Набор благ, без которых россияне не представляют достойной жизни на пенсии, — это своего рода стандарт потребления, к которому люди стремятся в пожилом возрасте, - подчеркивают исследователи.

По мнению более 90% опрошенных, на эти деньги можно жить в собственной квартире, своевременно лечиться, покупать бытовую технику, полноценно питаться дома и в кафе/ресторанах, а также посещать музеи и заниматься спортом или хобби. Еще около 80% считают, что на пенсии важно путешествовать - хотя бы по России.

Естественно, запросы отличаются в зависимости от региона. Так, самый большой доход на пенсии хотели бы иметь москвичи (83,9 тыс. рублей в месяц) и петербуржцы (77,4 тыс.), а самые скромные запросы - у жителей Астрахани (42,1 тыс.) и Пензы (42,9 тыс.).

За счет обычной государственной пенсии обеспечить такой стандарт потребления в ближайшие годы вряд ли получится. Для этого должна либо в разы вырасти средняя зарплата по стране (из нее платятся страховые взносы, которые идут на выплаты пенсий), либо нужно откладывать на старость самому - без участия государства.