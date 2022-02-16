Поддержи любимый проект: Всероссийский конкурс спортивных проектов «Ты в игре» запускает народное голосование

Поддержать понравившийся проект сможет любой желающий на официальном сайте «Ты в игре». Конкурс проводится АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Поддержка спортивных инициатив и спортивных проектов, направленных на увеличение количества жителей страны, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, является одной из приоритетных задач федерального проекта «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография».

«Ты в игре» помогает находить и отмечать яркие инициативы, способные сделать спорт неотъемлемой частью жизни. Благодаря конкурсу участники могут заявить о себе на всю страну и выиграть грант на развитие своего проекта: победители в каждой из пяти номинаций получат по 300 тысяч рублей, а гран-при составит 1 миллион рублей.

Второй сезон «Ты в игре» отличается всероссийским масштабом: всего было подано 4027 заявок на участие со всех регионов страны. Из них в лонг-лист войдут 250 проектов. Участники лонг-листа смогут присоединиться к образовательному акселератору, чтобы доработать свои проекты и вывести их на качественно новый уровень перед отбором в шорт-лист.

Одновременно с объявлением лонг-листа на официальном сайте конкурса запускается народное голосование, которое продлится до 1 апреля 2022 года. Отдать свой голос можно будет за три проекта-фаворита из 250 участников лонг-листа. Принять участие в голосовании и решить, кому достанется приз зрительских симпатий, сможет каждый.

«Перед экспертами конкурса стоит непростая задача - оценить более 4 тыс заявок и отобрать в лонг-лист 250 лучших проектов. Почувствовать себя на их месте сможет каждый: народное голосование дает возможность отдать свой голос и поддержать фаворитов. Принимая участие в голосовании, вы поддерживаете основную идею конкурса и помогаете интересным и ярким инициативам развиваться. Поэтому призываю всех обязательно зайти на официальный сайт конкурса и поддержать понравившиеся проекты», – отмечает управляющий партнер Newman Sport, сооснователь HACTIVE, IRONSTAR и ROSA RUN и эксперт Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре» Владимир Волошин.

Проекты для лонг-листа отбираются независимыми экспертами из числа предпринимателей и управленцев в любительском, корпоративном и детско-юношеском спорте, а также преподавателей профильных специальностей в вузах. Оценка заявок проводится по десятибалльной шкале по пяти основным критериям: уникальность, социальная значимость проекта, масштаб, уровень реализации и стратегия развития. На основе набранных баллов будет сформирован рейтинг проектов в каждой отдельно взятой номинации.

Для всех участников, вошедших в лонг-лист конкурса «Ты в игре», с 19 февраля будет открыт доступ к образовательному акселератору, который поможет вывести проекты на качественно новый уровень. Участникам будут доступны мастер-классы и семинары от ведущих экспертов в области спортивного менеджмента и маркетинга. Он пройдет до 7 марта 2022 года, а уже 28 марта экспертный совет объявит проекты, прошедшие в шорт-лист конкурса. Победители в номинациях конкурса и обладатель гран-при в 1 миллион рублей станут известны 7 апреля 2022 года. Номинации второго сезона конкурса позволили участвовать с самыми разными заявками – от стартапов до масштабных проектов. Это может быть детский, любительский или адаптивный спорт. Главное – чтобы проект уже существовал и в инициативу было вовлечено не менее пяти человек. Номинации также поддерживают партнеры конкурса: так, «Трансформацию в спорте» поддерживает сеть спортивных магазинов «Спортмастер», а «Дети в спорте» – бренд Nike.

Партнером конкурса «Ты в игре» выступает мультиплатформенный оператор Триколор. В рамках информационной поддержки конкурса на собственных телевизионных и цифровых каналах проекта «Наш Спорт» и в онлайн-проекте «Большой эфир» оператор показывает информационные ролики и документальные фильмы об участниках «Ты в игре». Также Триколор учредил специальную номинацию #НашСпортЗдесь, за победу в которой смогут побороться все участники конкурса вне зависимости от основной номинации, куда они подали заявки.

Ход конкурса освещают ведущие спортивные СМИ. Российский спортивный интернет-портал «Чемпионат», лидер среди спортивных порталов Рунета, в рамках медиапартнерства с конкурсом «Ты в игре» рассказывает о проектах участников конкурса, а также выступит партнером номинации «Медиа». Информационную поддержку конкурсу и его участникам оказывает журнал «Большой Спорт» и портал «СпортКП». Партнером конкурса выступает Российский Международный Олимпийский Университет (РМОУ), который проведет образовательный акселератор для участников, вошедших в лонг-лист конкурса.

Регулярные занятия физической культурой и спортом напрямую влияют на сохранение и укрепление здоровья людей. Поэтому приоритетная задача федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» - увеличение числа россиян, систематически занимающихся физической культурой и спортом, обеспечение доступности занятий спортом для всех категорий населения, развитие массового спорта и спорта высших достижений, совершенствование спортивной инфраструктуры, подготовка спортивного резерва и кадров для отрасли.