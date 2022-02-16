В России создали новый тест, определяющий нужна ли прививка от COVID-19

Премьер Михаил Мишустин отметил, что в больницах находится много детей со штаммом коронавируса «омикрон». Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Заболеваемость ковидом в Москве за неделю снизилась на треть, а число госпитализаций сократилось на 15%. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 в среду.

- Надеемся, что на следующей неделе ситуация с коронавирусом будет находиться в приемлемых рамках, - заявил Собянин.

По его словам, в Москве стали наращивать объемы оказания плановой медицинской помощи.

- Высвободили около тысячи коек. Стали переводить большие больницы, например, Филатовскую в нормальный режим работы, - рассказал Собянин.

Премьер Михаил Мишустин отметил, что в больницах находится много детей со штаммом коронавируса «омикрон». По данным Минздрава, которые привел глава ведомства Михаил Мурашко, 17% от всех болеющих COVID-19 - это несовершеннолетние. Среди госпитализированных с коронавирусом детей 2,3% находятся в тяжелом состоянии. Основная масса заболевших детей лечатся дома.

- В больницах должно быть все необходимое для оказания помощи не только взрослым, но и маленьким пациентам. Прошу еще раз глав регионов это внимательно контролировать. Нужно также следить, чтобы были запасы препаратов в стационарном и амбулаторном сегментах, - отметил Мишустин.

Он также рассказал, что в связи с угрозой коронавируса правительство продлевает до 1 июля облегченный порядок получения инвалидности. Премьер пояснил, что людям с инвалидностью не нужно будет лично обращаться в бюро медико-социальной экспертизы, чтобы подтвердить инвалидность или получить ее.

Как рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, в России вторую неделю подряд снижаются темпы роста заболеваемости ковидом, но эпидситуация остается напряженной. На штамм «омикрон» приходится 72% случаев заболеваемости коронавирусом.

Попова рассказала, что российские ученые завершили работу над новой тест-системой на выявление коронавируса, которая будет более чувствительной и более устойчивой к мутациям

- Самые небольшие количества вирусов будут диагностироваться, и таким образом мы сможем ставить диагноз уже в продромальном периоде (периоде между инкубационным периодом и болезнью – Ред.), - сказала Попова.

Глава Роспотребнадзора также призвала россиян ревакцинироваться, чтобы быть готовым к праздникам и детским каникулам.

- Сегодня пора готовиться к периоду праздничных дней, связанных всегда с туристическими маршрутами и поездками. Детские каникулы наступают - не так далеко уже, что тоже связано с передвижением и в стране, и за рубежом. Наступающий отпускной период также требует, чтобы люди были защищены от новой коронавирусной инфекции, чтобы у них был хороший иммунитет, - отметила Попова.

Она также рассказала, что Санкт-Петербургский институт эпидемиологии и микробиологии имени Пастера начал клинические исследования кожного теста для исследования в том числе клеточного иммунитета к COVID-19, который будет определять, нужно ли человеку вакцинироваться.

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