Грандиозный скандал на Украине: обвиненная в мошенничестве Алина Паш отказалась от участия в "Евровидении"

"Евровидение" снова в центре политического скандала: победительница национального отбора на Украине Алина Паш отказалась от участия в конкурсе. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

"Евровидение" снова в центре политического скандала: победительница национального отбора на Украине Алина Паш отказалась от участия в конкурсе. Теперь вместо грандиозного финала в Италии ей грозит... уголовное преследование.

Впрочем, с самого начала было понятно, что эта история обещает быть громкой. Национальный отбор, который на украинском ТВ шел в прямом эфире субботним вечером 12 февраля, завершился вовсе не дифирамбами победительнице. Главные конкуренты Паш - рэп-группа Kalush Orchestra сразу после объявления результатов зрительского голосования обвинила организаторов в фальсификации: мол, с чего это вдруг таблица с очками исчезла с экранов, а жюри подсчитывали баллы дедовским способом - с помощью ручки да листочка? Однако, самым неприятным оказалось другое: недоброжелатели победительницы припомнили ей и фото на фоне московского Кремля, и поездку в Крым уже после присоединения к России. Грянул скандал.

- Я ездила в Крым на свадьбу друзей легально, через украинскую границу! - пыталась отбиться Алина, но не тут то было: ее справка о визите на полуостров через Херсонскую область оказалась "липой". Похоже, гарна дивчина прорывалась в Крым через Москву, а это уже чуть ли не госизмена.

Проверить документ пограничников попросила Национальная общественная телерадиокомпания Украины "Суспильный". Ответ был категоричен: справку о поездке гражданке Алине Паш не выдавали. Сомнительную победительницу тут же вызвали на ковер в оргкомитет "Евровидения". Но певица решила не дожидаться порки чиновников.

- Я гражданка Украины и соблюдаю ее законы, несу в мир украинские традиции и ценности. Я художник, а не политик. У меня нет армии пиарщиков, менеджеров, юристов, чтобы противостоять всей этой атаке и давлению, взломам моих соцсетей, угрозам, - объявила Паш на своей странице в Инстаграме. - Я не хочу этой виртуальной войны и ненависти. Я больше не хочу быть частью этой грязной истории. С тяжелым сердцем снимаю свою кандидатуру в качестве представителя Украины на "Евровидении". Мне действительно очень жаль.

Кто теперь поедет на смотр, и будет ли вообще Украина участвовать в "Евровидении" - вопрос открытый. Однако, для Алины Паш все только начинается: теперь ее могут привлечь за нарушение закона.

- Я буду обращаться в правоохранительные органы по предоставлению поддельных документов. По моему мнению, мошенники не могут представлять Украину на "Евровидении", - заявил председатель правления "Суспильного" Николай Чернотицкий.