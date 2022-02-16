СК России: По факту обнаружения массовых захоронений мирных жителей Донбасса завели дело

В пяти безымянных массовых захоронениях обнаружены женские останки разного возраста. Фото: официальный сайт СК РФ.

В Следственном комитете заявили, что умысел на уничтожение жителей Донбасса украинскими Вооруженными силами очевиден.

– Российским следствием зафиксированы сотни таких фактов, квалифицируемых как применение запрещенных средств и методов ведения войны. В ходе расследования этих преступлений получены данные о стихийных общих безымянных могилах, сформированных вынужденно вне специально отведенных для этого мест в связи с продолжавшимися боевыми действиями, - говорится в сообщении Следственного комитета России.

По данному факту Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело "жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором".

В материалах дела указывается, что в августе - октябре 2021 года в районе г. Снежное, пгт Славяносербск, в районе жилого массива Сокологоровка г. Первомайска, п. Видное-1 недалеко от Луганска и на окраине с. Верхнешевыревка Краснодонского района обнаружены 5 стихийных массовых захоронений. Из них эксгумированы останки не менее 295 гражданских лиц, погибших в результате неизбирательных обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований в 2014 году.

Уже известно, что среди останков есть тела женщин разного возраста.

Отметим, что вопреки всем международным конвенциям и договорам военные преступники на Украине продолжают свои карательные обстрелы. Представители ЛНР и ДНР ранее неоднократно обращались в международные судебные инстанции, а также говорили о необходимости привлечения к ответственности украинских силовиков, обвиняемых в военных преступлениях. Их имена уже давно установлены следствием.

Ранее замминистра иностранных дел ЛНР Анна Сорока заявляла, что под Первомайском и Краснодоном за последние годы было обнаружено 10 массовых захоронений. В самом крупном обнаружено более 80 останков. Среди убитых опознаны мирные граждане.

Сорока отметила, что масштаб насилия на Донбассе отражает статистика: общие безвозвратные потери ДНР уже превысили 5000 граждан, среди которых - 91 ребенок. Причиной гибели большинства стали пули и осколки от снарядов.