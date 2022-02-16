Военные пенсии в 2022 году: когда ждать и какой будет прибавка

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Ох, как же загудело, зароптало "сословие" военных запасников и отставников (которых в России 2, 4 млн душ), когда месяца полтора назад стало известно, что всем пенсионерам было решено проиндексировать пенсии на 8,6%, а о служивых словно забыли. Валом пошли жалобы во все российские "верхи". Вплоть до Кремля. И там этот ропот услышали. Владимир Путин велел Госдуме и правительству эту несправедливость исправить. И вот Госдума (по предложению парламентского Комитета по обороне) 16 февраля приняла в первом чтении и сразу же в целом (!) правительственный законопроект об индексации на 8,6% военных пенсий в 2022 году. Причем депутаты проголосовали за него единогласно.

Выступая перед депутатами в Госдуме, первый зам. министра финансов РФ Леонид Горнин привел любопытный факт: после индексации средняя пенсия военных пенсионеров (по выслуге лет) в 2022 году составит 33 300 рублей в месяц. А в реальном выражении увеличение военных пенсий в 2022 году потянет на 2 800 рублей. Деньги, конечно, не ахти какие, зато все по справедливости.

А премьер-министр Михаил Мишустин приказал финансистам - люди должны получить повышенные пенсии в полном объеме. И тут запаснички - отставнички уже спрашивают с недоверием: скоро конец февраля, - а за нынешний год с какого дня будут платить прибавку?! Не кинут ли?!

Кабмин и Госдума недоверчивых успокаивают - повышение военных пенсий утверждено с 1 января 2022 года. А это значит, что и за январь, и за февраль выплатят "приварок" обязательно.