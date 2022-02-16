МЧС: каждый час в пожаре погибает человек

Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МЧС в режиме видеоконференции в Кремле. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

В расширенной коллегии МЧС Владимир Путин поучаствовал дистанционно, по видеосвязи. Президент рассказал про обновление ведомства.

- К 2030 году в целом доля новой спасательной техники должна составить не менее 81%, а пожарных автомобилей – не менее 56%, - заявил глава страны, добавив, что на это потратят 190 млрд. рублей.

Российский лидер заметил, что старую, но исправную технику, которая останется после модернизации, надо передавать добровольным пожарным дружинам.

- Я хочу подчеркнуть: именно исправную. Иначе это всё бессмысленно. Хлам и ненужное оборудование нельзя просто так сбрасывать людям, имея в виду, что они не смогут его просто использовать. Это только будет создавать угрозы, на самом деле, - указал Путин.

Врио министра МЧС Александр Чуприян подтвердил, что новая техника министерству нужна. Ведь только в 2021 году произошло на 17% больше природных бедствий, чем в 2020-м.

Пожары, по словам главного спасателя, по-прежнему представляют наибольшую опасность.

- Каждый час в огне погибает один человек, - рассказал Чуприян.

В ответ президент заявил, что МЧС надо улучшить свое управление, убрать «дублирующие звенья». Освободившихся людей следует отправить на непосредственную помощь людям.