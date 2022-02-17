Эксперт: В Москве мы близки к 100%-ному коллективному иммунитету, но эпидемию это не остановит

Указатель пункта вакцинации в центре столицы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

НИ ОДНОГО ШКОЛЬНИКА БЕЗ АНТИТЕЛ!

В среду, 16 февраля, стало известно о факте, который поражает воображение и выглядит как предвестник окончания пандемии COVID-19. А именно: по словам главы Центра им. Гамалеи академика Александра Гинцбурга, в Москве не удалось найти детей 6-11 лет, которые... не имели бы антител к коронавирусу. Поясним: школьников такого возраста начали приглашать на клинические исследования (КИ) антиковидной прививки. Но обнаружилась загвоздка: в КИ традиционно участвуют так называемые иммунонаивные добровольцы, то есть еще не встречавшиеся с SARS-CoV-2. А московские дети, похоже, все уже так или иначе переболели - кто в «явной», кто в бессимптомной форме.

Что же тогда остальное население столицы и всей России? Может быть, мы уже подошли к планке 80-90% иммунизированных против ковида, перенесших болезнь или привитых? Значит, конец эпидемии - даже не верится! - уже не за горами?

Все эти вопросы мы задали одному из ведущих российских экспертов по лабораторной диагностике коронавирусной инфекции, руководителю Научного центра молекулярно-генетических исследований «ДНКОМ» Андрею Исаеву. Специалист стал гостем очередного выпуска подкаста «Антиковид» на Радио «Комсомольская правда».

По словам главы Центра им. Гамалеи академика Александра Гинцбурга, в Москве не удалось найти детей 6-11 лет, которые... не имели бы антител к коронавирусу. Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

БОЛЬШИНСТВО ВЗРОСЛЫХ И ПОДРОСТКОВ ТОЖЕ ИММУНИЗИРОВАНЫ

- Заявление академика Гинцбурга меня несколько удивило, - признает эксперт. - Считалось, что именно в этой возрастной группе, 6-11 лет, дети заражаются коронавирусом все-таки чуть реже и, по идее, должно было еще сохраняться определенное количество не иммунизированных ребят. Однако, если говорить о тех, кто постарше, взрослых людях и подростках, то в Москве, похоже, мы уже вышли практически на 100% контактировавших с коронавирусом (или его фрагментами в составе вакцины. - Ред.) в какой-либо форме. Это либо привитые, либо переболевшие разными штаммами SARS-CoV-2.

- Ого! А мы ведь часто слышим от специалистов: если количество людей с иммунитетом к ковиду достигнет 80-90%, то эпидемия будет взята под контроль! Значит, мы близки к этому долгожданному событию?

- Действительно, есть точка зрения о спасительной силе коллективного иммунитета. Два года назад мы с этой идеи начинали, сейчас она тоже обсуждается. Однако практика показала, что все не так просто. К сожалению, как выяснилось, большое количество людей, уже встретившихся с вирусом, не гарантирует, что эпидемия остановится. Мы сейчас видим цифры по числу заболевших, которые дает текущая волна ковида. Они самые высокие из всех волн, которые были, как по России, так и в мире. И по числу госпитализированных тоже сейчас цифры очень высоки.

ПОВТОРНЫХ ЗАРАЖЕНИЙ - МОРЕ

- Андрей, вы анализируете данные по результатам ПЦР-тестов и тестов на антитела, которые сдают жители разных регионов России. Какая картина вырисовывается сейчас?

- Волна «омикрона» идет на спад. Мы заметили этот тренд еще две недели назад: стало сокращаться количество положительных ПЦР. В то же время нельзя забывать, что амплитуда нынешней волны была очень высокая. По количеству вновь заболевших этот всплеск стал самым мощным за всю историю нашего противостояния с коронавирусом.

- А что насчет повторных заражений? Критики концепции коллективного иммунитета говорят: даже если с вирусом встретится 100% населения, все равно люди продолжат болеть повторно. Потому что нынешние прививки, защищая от тяжелых осложнений болезни, не могут полностью блокировать заражения. Будут возникать новые варианты и подштаммы коронавируса - как, например, стелс-омикрон (вариант ВА.2), который уже дал второй всплеск после «классического» омикрона в Дании. Словом, все выглядит каким-то бесконечным марафоном...

- Среди пациентов, которые к нам обращаются, мы видим, что до 94-96% уже иммунизированы - за счет контактов с коронавирусом или вакцины. Тем не менее «омикроном» продолжает заражаться огромное количество людей. Волна высоченная. Так происходит, потому что переболевшие предыдущими штаммами коронавируса инфицируются повторно. У меня очень много таких пациентов, за которыми я наблюдаю, знакомых и коллег по работе.

Но есть и обнадеживающие данные, отмечает эксперт.

- Большинство заразившихся «омикроном» переносят болезнь относительно легко, - говорит Андрей Исаев. - Возможно, в немалой степени это обусловлено тем, что люди уже имеют иммунную защиту - благодаря вакцинам либо в результате инфицирования предыдущими штаммами.

ВМЕСТО ВЫВОДА

О полном окончании эпидемии в скором времени пока говорить не приходится. «Судя по «омикрону», нас ждут многократные повторные заражения ковидом, которые так и будут продолжаться», - считает Исаев. По некоторым данным, переболевшие рискуют заново подхватывать «корону» в среднем раз в 40-45 дней.

- По всей видимости, до майских праздников мы не получим новую волну с такой же высокой амплитудой, как нынешняя, - отмечает эксперт. - Однако это не значит, что мы перестанем болеть ковидом.

От редакции: радует, как минимум, то, что у привитых либо уже перенесших ковид людей новые заражения протекают, как правило, намного легче. А еще есть надежда, что назальная вакцина, которая сейчас проходит клинические исследования в России, позволит таки затормозить передачу коронавируса от человека к человеку. По мнению ряда экспертов и заверениям разработчиков из Центра им. Гамалеи такая прививка за счет создания местного «антиковидного» иммунитета в носу и ротоглотке будет давать высокую защиту именно от заражений.

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